नई दिल्ली, हिंदी सिनेमा जगत के बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी (IIFA) अवॉर्ड समारोह के 22वें समारोह को स्थगित कर दिया गया है. बता दें, ये अवॉर्ड समारोह अबू धाबी में आयोजित होने वाला था लेकिन इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया।

आइफा अवॉर्ड समारोह 2022 अब स्थगित कर दिया गया है. इसके पीछे का कारण दुखद है. संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है. आइफा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस खबर पर शोक व्यक्त करते हुए यह जानकारी साझा की गई है. इससे पहले यह समारोह मार्च में होना था लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स के कारण भी इसकी तारीखों में बदलाव किये गए थे.

With the sad news of His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of UAE passing away we share our deepest condolences with his family and the people of UAE. May God have mercy on him and grant him eternal peace. pic.twitter.com/tnd5JSBF6m

— IIFA (@IIFA) May 14, 2022