Home > मनोरंजन > कभी चित्रकार बनने का था सपना, किस्मत ने बनाया एक्टर; पुलिस के रोल में झोंक देते थे जान, बेटी की मौत के 21वे दिन खुद छोड़ दी दुनिया

कभी चित्रकार बनने का था सपना, किस्मत ने बनाया एक्टर; पुलिस के रोल में झोंक देते थे जान, बेटी की मौत के 21वे दिन खुद छोड़ दी दुनिया

Iftekhar Ahmed Sharif: बॉलीवुड की दुनिया में अभिनेता ऐसा हुआ, जो फिल्मों में पुलिस का रोल ऐसा निभाते थे कि लोग उन्हें असल जीवन में पुलिस ही समझते थे. यह अभिनेता अपनी बेटी के मौत के सदमे को झेल नहीं पाया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. जानिए उस दिग्गज एक्टर के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 26, 2026 5:13:55 PM IST

अभिनेता इफ्तेखार की कहानी
अभिनेता इफ्तेखार की कहानी


हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उसका नाम है इफ्तेखार. इस एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में बहुत नाम कमाए थे. बड़े पर्दे पर हर रोल को जीवंत कर देता था, खासकर पुलिस के किरदार को. 70 या 80 के दशक की किसी फिल्म में पुलिस का जिक्र आता था तो एक ही चेहरा दिमाग में उभरता था. वह दे अभिनेता इफ्तेखार. 

चित्रकार बनने का था सपना

दिवंगत अभिनेता इफ्तेखार अहमद शरीफ, जिन्हें सिनेमाई दुनिया में इफ्तेखार नाम से पहचान मिली. उनका जन्म 22 फरवरी 1920 को पंजाब के जालंधर में हुआ था. वो बचपन से एक्टर नहीं, बल्कि एक चित्रकार बनना चाहते थे. उन्हें पेंटिंग करने और गाने गाने का बेहद शौक था. अपनी पढ़ाई के बाद वे लखनऊ चले गए और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया. 

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अभिनय की दुनिया में कैसे आए?

आपको बता दें कि अभिनेता इफ्तेखार अशोक कुमार के बहुत बड़े फैन थे. अशोक कुमार से मिलने और सिंगर बनने की चाह में वे 1940 के दशक में कोलकाता चले गए. कोलकाता में मशहूर संगीतकार आरसी बोराल ने इफ्तेखार की प्रतिभा को पहचाना. 1944 में आई फिल्म ‘तकरार’ से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की. लेकिन कोलकाता में ही उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी. उन्हें हन्ना जोसेफ से मोहब्बत हो गई जो कोलकाता के एक यहूदी परिवार से थी. अलग-अलग धर्म होने के कारण हन्ना का परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था. ऐसे मुश्किल वक्त में इफ्तेखार साहब के पिता जफर हसन साहब एक ढाल बनकर खड़े हुए. उस रूढ़िवादी जमाने में भी उन्होंने बेटे के प्यार और इस शादी का दिल खोलकर समर्थन किया. हन्ना ने शादी के बाद अपना नाम रिहाना अहमद रख लिया.

पुलिस की भूमिका में छोड़ी छाप

1947 में विभाजन के बाद इफ्तेखार साहब अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मुंबई आ गए. फिल्म ‘शोले’ में जेलर स्लश आईजी की भूमिका निभाई. इसके बाद ‘डॉन’ में डीएसपी डिसूजा का यादगार किरदार निभाया. इतना ही नहीं, फिल्म ‘दीवार’ में उन्होंने  अमिताभ बच्चन को काम देने वाले मिल मालिक उस्मान भाई की भूमिका निभाई. लोग अक्सर मजाक में कहते थे कि अगर इफ्तेखार साहब स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में ना दिखे तो दर्शक समझ जाते थे कि इस फिल्म में कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है. इफ्तेखार साहब ने फिल्मों में इतने पुलिस अफसरों के किरदार निभाए कि लोग उन्हें असली पुलिस अधिकारी समझने लगे थे.

बेटी की मौत के सदमे को नहीं सह पाए

अभिनेता की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उनके आखिरी दिनों में आया. फरवरी 1995 में इफ्तेखार साहब की प्यारी बेटी सैयदा का कैंसर के कारण असमय निधन हो गया.अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने खो देने का गम वे सहन नहीं कर पाए. बेटी के जाने के ठीक 21 दिन बाद  4 मार्च 1995 को एक्टर ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘घुंघराले बालों वाली सीता का जिक्र नहीं है..’, ‘रामायण’ में साई पल्लवी के सीता बनने पर खुश नहीं दीपिका चिखलिया? कह दी ये बात

Tags: Iftekhar Ahmed Sharif
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