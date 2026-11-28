57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के विजेताओं के नामों की घोषणा शनिवार को समापन समारोह में की गई. गोवा में आयोजित यह फिल्म फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर 2026 तक चला. इस दौरान अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड जीतने वालों की जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के आधिकारिक X अकाउंट पर साझा की गई.

ऋषभ शेट्टी को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

IFFI 2026 में ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर (सिल्वर पीकॉक) का अवॉर्ड दिया गया. वहीं, विशाल चतुर्वेदी को फिल्म हनुमान अंश के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

IFFI 2026 के विजेताओं की पूरी लिस्ट

बेस्ट फिल्म (गोल्डन पीकॉक): टियागो गुएडेस के निर्देशन में बनी फिल्म AQUI को यह सम्मान मिला.

बेस्ट डायरेक्टर (सिल्वर पीकॉक): फिल्म Visitation के लिए वोल्कर श्लॉन्डॉर्फ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया.

स्पेशल मेंशन: फिल्म कांतारा: ए लेजेंड – चैप्टर 1 को विशेष सम्मान दिया गया.

बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म (सिल्वर पीकॉक): बेरेंजर थौइन की फिल्म The Golden Age ने यह अवॉर्ड अपने नाम किया.

स्पेशल जूरी अवॉर्ड (सिल्वर पीकॉक): फिल्म The River Train को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

बेस्ट एक्ट्रेस (सिल्वर पीकॉक): फिल्म The Meltdown के लिए माया ओ’रूर्के को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला.

बेस्ट वेब सीरीज (ओटीटी अवॉर्ड): रॉबी ग्रेवाल की सीरीज Made in India: A Titan Story को इस कैटेगरी में विजेता चुना गया.

ऋषभ शेट्टी ने क्या कहा?