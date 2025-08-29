Home > मनोरंजन > K-Drama देखने की करनी हैं शुरुआत? तो ये शो बन सकते हैं Beginners की पहली पसंद

K-Drama देखने की करनी हैं शुरुआत? तो ये शो बन सकते हैं Beginners की पहली पसंद

के-ड्रामा में सिर्फ़ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता, बल्कि रिश्तों और इमोशंस को समझने का मौका भी मिलता है। अगर आप ड्रामा में बिगिनर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या देखना चाहिए, और जब बहुत सारे ऑप्शंस सामने आ जाते हैं

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 29, 2025 10:10:00 IST

Best Kdrama For Beginners
Best Kdrama For Beginners

Best K-drama For Beginners: आजकल के टाइम में लोगों को अक्सर कोरियन ड्रामा देखना काफी ज़्यादा पसंद होता है। पूरे वर्ल्ड में कोरियन ड्रामा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। चाहे रोमांस हो, कॉमेडी हो या फिर फैमिली ड्रामा — हर तरह की कहानियाँ इन ड्रामों में देखने को मिलती हैं। के-ड्रामा में सिर्फ़ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता, बल्कि रिश्तों और इमोशंस को समझने का मौका भी मिलता है। अगर आप ड्रामा में बिगिनर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या देखना चाहिए, और जब बहुत सारे ऑप्शंस सामने आ जाते हैं, तो आप कुछ इंस्पायरिंग और मजेदार के-ड्रामाज़ देख सकते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देंगे।

क्रैश लैंडिंग ऑन यू (Crash Landing on You)

क्रैश लैंडिंग ऑन यू उन ड्रामों में से एक है जो बिगिनर्स के लिए काफी ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इस कहानी में एक दक्षिण कोरिया (south korea) की अमीर लड़की और एक उत्तर कोरिया (north korea) के सेना अधिकारी के बीच की कहानी है। शुरुआत में कहानी थोड़ी मजेदार होती है, जब लड़की गलती से उत्तर कोरिया में उतर जाती है। इसके बाद इस ड्रामा में बहुत सारा रोमांस, ह्यूमर और थ्रिलर देखने को मिलता है। इस के-ड्रामा में आपको Hyun Bin and Son Ye-jin अहम भूमिका में नजर आएंगे।  

इट्स ओके टू नॉट बी ओके (It’s Okay to Not Be Okay) 

इट्स ओके टू नॉट बी ओके एक ऐसी अनोखी प्यार की कहानी है, जिसमें हीलिंग और मेंटल हेल्थ को काफ़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। इस कहानी में एक साइकेट्रिक वार्ड में काम करने वाले एक लड़के और एक लेखिका के बीच के रिश्ते की कहानी दिखाई गयी है। उनके जीवन में काफ़ी सारा दर्द, प्रेम है। इस के-ड्रामा में केवल रोमांस ही नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस, हीलिंग और लाइफ से जुड़ी काफ़ी मुश्किलों को दिखाया गया है। इसकी सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूज़िक इस कहानी को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं।

स्टार्टअप (Start-Up) सपनों और संघर्ष की इंस्पायरिंग कहानी

अगर आप भी मेहनत, रोमांस और इंस्पायरिंग वाली कहानी देखना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टअप ड्रामा देखना चाहिए। यह यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें संघर्ष, सपनों की उड़ान और रोमांस काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। स्टार्टअप यह दिखाता है कि कैसे यंग लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं और रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ते हैं। बिगिनर्स इसे देखकर केवल इंस्पायर ही नहीं होंगे, बल्कि प्यार, दोस्ती और काम की इंपॉर्टेंस को भी समझ पाएंगे।

डिसेंडेंट्स ऑफ़ द सन (Descendants of the Sun) एक्शन और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

अगर आप भी एक बेहतरीन के-ड्रामा देखना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत डिसेंडेंट्स ऑफ़ द सन से करनी चाहिए। इस कहानी में एक स्पेशल फोर्स के जनरल और एक डॉक्टर के बीच काफ़ी क्यूट सी लव स्टोरी को दिखाया जाता है। बिगिनर्स के लिए इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा आसान होती है और कहानी को समझना भी बहुत ईजी होता है। यह ड्रामा दिखाता है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में प्यार और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। कहानी में जनरल और डॉक्टर के जीवन में आने वाली चुनौतियों को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस ड्रामा में आपको प्यार, रोमांस — सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। इसके गाने और सिनेमैटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं।

Tags: beginners k- drama listInspirational K-dramask- drama for beginnersK-drama Start-Upmust- watch korean dramasSong Joong-ki drama
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
K-Drama देखने की करनी हैं शुरुआत? तो ये शो बन सकते हैं Beginners की पहली पसंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

K-Drama देखने की करनी हैं शुरुआत? तो ये शो बन सकते हैं Beginners की पहली पसंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

K-Drama देखने की करनी हैं शुरुआत? तो ये शो बन सकते हैं Beginners की पहली पसंद
K-Drama देखने की करनी हैं शुरुआत? तो ये शो बन सकते हैं Beginners की पहली पसंद
K-Drama देखने की करनी हैं शुरुआत? तो ये शो बन सकते हैं Beginners की पहली पसंद
K-Drama देखने की करनी हैं शुरुआत? तो ये शो बन सकते हैं Beginners की पहली पसंद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?