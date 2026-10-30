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3 साल तक डेटिंग, अब एक-दूसरे से अलग हुए इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी! किसने खत्म किया रिश्ता?

Ibrahim Palak Breakup: पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के अफेयर की खबरें लंबे समय से चर्चा में थीं. रिपोर्ट के मुताबिक अब 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 30, 2026 6:42:23 PM IST

इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी का हुआ ब्रेकअप
इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी का हुआ ब्रेकअप


रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ने तीन साल से ज्यादा समय तक डेटिंग के बाद ब्रेकअप कर लिया है. हालांकि, उन्होंने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल तौर पर स्वीकार नहीं किया. ब्रेकअप को लेकर भी दोनों की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

किसने खत्म किया रिश्ता?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ने आपसी सहमति से रिश्ता खत्म कर लिया है. बताया जा रहा है कि इब्राहिम ने ब्रेकअप का फैसला लिया. वहीं, दोनों के साथ होने वाले कुछ शूट भी रद्द कर दिए गए हैं या फिलहाल रोक दिए गए हैं. एक सूत्र के मुताबिक, दोनों ने अलग होने का फैसला मिलकर लिया है और वे इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेंगे. अब दोनों अपने-अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं. हालांकि, पलक और इब्राहिम ने अभी तक ब्रेकअप की पुष्टि नहीं की है.

कैसे शुरू हुआ पलक और इब्राहिम का रिश्ता?

पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के अफेयर की खबरें पहली बार 2022 में सामने आई थीं. दोनों को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर साथ देखा गया था. इसके बाद वे कई बार साथ नजर आए और उनकी छुट्टियों की तस्वीरें भी चर्चा में रहीं. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया. दिसंबर 2024 में पलक की मां और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने भी इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी बातें उनके लिए मायने नहीं रखतीं.

Tags: Bollywood Breakupibrahim ali khanIbrahim Palak BreakupPalak Tiwari
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