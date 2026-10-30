3 साल तक डेटिंग, अब एक-दूसरे से अलग हुए इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी! किसने खत्म किया रिश्ता?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ने तीन साल से ज्यादा समय तक डेटिंग के बाद ब्रेकअप कर लिया है. हालांकि, उन्होंने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल तौर पर स्वीकार नहीं किया. ब्रेकअप को लेकर भी दोनों की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

किसने खत्म किया रिश्ता?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ने आपसी सहमति से रिश्ता खत्म कर लिया है. बताया जा रहा है कि इब्राहिम ने ब्रेकअप का फैसला लिया. वहीं, दोनों के साथ होने वाले कुछ शूट भी रद्द कर दिए गए हैं या फिलहाल रोक दिए गए हैं. एक सूत्र के मुताबिक, दोनों ने अलग होने का फैसला मिलकर लिया है और वे इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेंगे. अब दोनों अपने-अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं. हालांकि, पलक और इब्राहिम ने अभी तक ब्रेकअप की पुष्टि नहीं की है.

कैसे शुरू हुआ पलक और इब्राहिम का रिश्ता?