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‘तब्बू से होती थी जलन’; सोनाली कुलकर्णी ने किया खुलासा, तब्बू के नेशनल अवॉर्ड जीतने पर आया था एक्ट्रेस को गुस्सा!

हाल ही में दिग्गज एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने खुलासा किया कि जब 1997 में उनकी जगह तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिला था तो उन्हें काफी ईर्ष्या हुई थी और बुरा लगा था.

By: Shivangi Shukla | Published: June 28, 2026 2:44:32 PM IST

तब्बू के नेशनल अवॉर्ड जीतने पर आया था सोनाली को गुस्सा!
तब्बू के नेशनल अवॉर्ड जीतने पर आया था सोनाली को गुस्सा!


फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई दोस्त नहीं होता; साथ ही अपने समकक्षों के साथ लोगों का कॉम्पीटीशन भी चलता ही रहता है. हाल ही में एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने ऐसा ही कुछ अनुभव शेयर किया. 

उन्होंने बताया कि 1997 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जब उनकी जगह तब्बू को मिला था तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था. बता दें कि तब्बू को फिल्म ‘माचिस’ के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, जबकि सोनाली को भी फिल्म ‘दायरा’ में उनकी भूमिका के लिए नामांकित किया गया था.

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तब्बू से होती थी जलन 

दशकों बाद, स्क्रीन स्पॉटलाइट पर एक उपस्थिति के दौरान, सोनाली ने बताया कि जब उनकी जगह तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिला तो उन्हें यही लगा कि तब्बू ने केवल इसलिए जीत हासिल की क्योंकि वह शबाना आज़मी की भतीजी थीं. सोनाली का मानना ​​था कि तबू ने यह पुरस्कार सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि वह पांच बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकीं स्टार शबाना आज़मी की भतीजी थीं. उन्होंने कहा, “मुझे उन सभी लोगों से जलन हो रही थी जो पुरस्कार जीत रहे थे.” उन्होंने आगे कहा, “हर साल, मेरी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतिम दौर में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता था और हर साल मुझे निराशा ही हाथ लगती थी. यही वो समय था जब मैं वास्तव में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना चाहती थी. मैं दूसरे पुरस्कार जीत रही थी, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मिलती, उसी की सबसे ज़्यादा चाहत होती है.”

फिल्म देखने के बाद अपनी गलती का हुआ एहसास 

सोनाली ने कहा, “मैं तब्बू से इतनी नाराज़ और ईर्ष्यालु थी कि आखिरकार मैंने ‘माचिस’ देखी. उनकी फिल्में देखकर मुझे अपनी असुरक्षाओं और हताशा से निपटने में मदद मिली.” सोनाली ने आगे कहा कि माचिस में तब्बू का अभिनय इतना शानदार था कि उससे उन्हें सुकून मिला. उन्होंने कहा, “उनके अभिनय ने न सिर्फ मुझे खुशी दी, बल्कि उसमें इतना आत्मविश्वास था कि मुझे अपने जीवन और क्षमताओं को समझने में मदद मिली. जब मैंने तब्बू की कई फिल्में देखीं, जिनमें माचिस, अस्तित्व और चांदनी बार शामिल हैं, तो हर बार मुझे उनसे प्यार हो गया.”

हालांकि बाद में, सोनाली ने क्रांति कनाडे की मराठी लघु फिल्म चैत्रा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2002 में विशेष जूरी पुरस्कार जीता. सोनाली ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी इच्छाएं काफी बदल गई हैं और अब वह तब्बू के साथ एक फिल्म में काम करने की योजना बना रही हैं.

सोनाली कुलकर्णी के बारे में

सोनाली कुलकर्णी मुख्य रूप से मराठी , हिंदी और कुछ तमिल फिल्मों में काम करती हैं. उन्होंने हिंदी फिल्म चेलुवी से सिनेमा में डेब्यू किया था. कुलकर्णी को मराठी सिनेमा की सबसे सफल और हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस  में से एक माना जाता है. उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चार महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और चार फिल्मफेयर मराठी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. उन्हें 2010 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा वी . शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 

Tags: bollywoodentertainmenttabu
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