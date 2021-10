नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने रविवार रात मुंबई में शाहरुख खान के आवास मन्नत का दौरा किया, जबकि सुचित्रा कृष्णमूर्ति और पूजा भट्ट सहित कई अन्य बॉलीवुड सितारों ने उनके बेटे आर्यन खान की एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार को सोशल मीडिया पर अपना समर्थन दिया। एजेंसी ने एक क्रूज जहाज पर एक पार्टी का भंडाफोड़ किया था जहां ड्रग्स का सेवन किया जा रहा था। मुंबई के पपराज़ी ने रविवार देर रात मुंबई में SRK के आवास पर पहुंचे सलमान खान को क्लिक किया।

And the most expected arrival – Salman Khan spotted entering Shah Rukh Khan's residence, Mannat Once srk said – " If something bad happens to him and his family, Salman Khan will come to help first". pic.twitter.com/0pyssBiy19 — Salman Khan Fans Kerala ❄️ (@SKF_kerala) October 3, 2021

इस बीच, अभिनेत्री पूजा भट्ट ने ट्विटर पर कहा कि वह इस कठिन समय में शाहरुख के साथ खड़ी हैं।

I stand in solidarity with you @iamsrk Not that you need it. But I do. This too, shall pass. 🙏 — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) October 3, 2021

सुचित्रा कृष्णमूर्ति, जो 19993 की लोकप्रिय फिल्म ‘कभी हां कभी ना’ में शाहरुख की सह-कलाकार थीं, शाहरुख के साथ खड़ी रहीं और इस बात पर अफसोस जताया कि बॉलीवुड हस्तियां आसान लक्ष्य हैं। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कृष्णमूर्ति ने लिखा कि पिछले साल कई एनसीबी छापे का भी कोई परिणाम नहीं निकला।

For all those targetting #Bollywood remember all the #NCB raids on filmstars? Yes nothing was found and nothing was proved. #Bollywood gawking is a tamasha. Its the price of fame — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) October 3, 2021

रविवार को आर्यन की गिरफ्तारी से पहले अभिनेता सुनील शेट्टी ने आर्यन को ब्रेक देने की अपील की थी।

उन्होंने कहा, ‘मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां भी छापेमारी होती है, कई लोग पकड़े जाते हैं। और हम मान लेते हैं कि इस बच्चे ने ड्रग्स का सेवन किया होगा या इस बच्चे ने किया होगा। लेकिन कार्यवाही जारी है, उस बच्चे को सांस लेने का मौका दें।”

अभिनेता ने आगे कहा, “बॉलीवुड में जब भी कुछ होता है, तो मीडिया हर चीज की छानबीन करता है और निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। बच्चे को मौका दें। सच सामने आने दो। बच्चे की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।”

