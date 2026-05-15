‘मैं पंजाबी हूं’ लेकिन भारतीय नहीं! US नागरिकता की चर्चा से मचा बवाल! दिलजीत दोसांझ बदल चुके हैं देश?

Diljit Dosanjh US Citizenship: बीते काफी समय से पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ चर्चा में हैं. हाल ही में उनके मैनेजर के घर पर गोलियां चलाई गई थीं. इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी. इसी बीच उनकी नागरिकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, दिलजीत दोसांझ ने 2022 में US नागरिकता हासिल कर ली थी. उस साल सितंबर से वे US पासपोर्ट पर ही यात्रा कर रहे हैं. अब इस खुलासे ने सबका ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि हाल ही में उन्होंने पंजाब की राजनीति में आने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था. पंजाबी गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने हाल ही में पंजाब की राजनीति में शामिल होने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था. वे कथित तौर पर 2022 से US पासपोर्ट पर ही यात्रा कर रहे हैं. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता-गायक ने उसी साल US नागरिकता हासिल कर ली थी और अब उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सितंबर 2022 से दोसांझ भारत में ई-वीज़ा पर प्रवेश कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके पास ‘ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया’ (OCI) कार्ड भी नहीं है. इसमें आगे यह भी ज़िक्र किया गया है कि भारत की अपनी सबसे हालिया यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपने US पासपोर्ट का ही इस्तेमाल किया था.

“मैं हूं पंजाब,” लेकिन भारतीय नहीं?

इस खुलासे ने सबका ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि दोसांझ दुनिया भर में भारतीय मूल के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक बने हुए हैं. भारत भर में उनके प्रशंसकों की एक बहुत बड़ी संख्या है और उनकी सार्वजनिक छवि पंजाबी पहचान और संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अक्सर खुद को “मैं हूं पंजाब” कहकर संबोधित किया है. ये वाक्य उनकी शख्सियत के साथ बहुत गहराई से जुड़ गया है. हालांकि, उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से भारतीय नागरिकता छोड़ने या US नागरिकता हासिल करने के बारे में कोई बात नहीं की है.

इन फिल्मों में की एक्टिंग

दिलचस्प बात ये है कि कथित तौर पर US नागरिक बनने के बाद भी दिलजीत दोसांझ भारतीय सिनेमा में लगातार बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं. इसी साल की शुरुआत में, वे फ़िल्म ‘बॉर्डर 2’ की कास्ट में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने फ़्लाइंग ऑफ़िसर निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है. वे एकमात्र ऐसे भारतीय वायु सेना अधिकारी हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान ‘परमवीर चक्र’ से सम्मानित किया गया है.

दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, दिलजीत दोसांझ का आखिरी भारतीय पासपोर्ट 2018 में मुंबई से जारी किया गया था, जबकि उससे पहले का पासपोर्ट ज़ाम्बिया से जारी हुआ था. बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी, संदीप कौर, भी US नागरिक हैं. US नागरिकता हासिल करते समय, कथित तौर पर उन्होंने कैलिफ़ोर्निया में स्थित अपने एक आलीशान बंगले को अपने आवासीय पते के तौर पर दर्ज करवाया था. यह रिपोर्ट पंजाब के रिटायर्ड IAS अधिकारियों, रक्षा कर्मियों और प्रोफेशनल्स के एक ग्रुप द्वारा दोसांझ से सार्वजनिक रूप से राजनीति में आने और राज्य में नेतृत्व संभालने की अपील किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है. हालांकि, सिंगर ने X पर एक छोटे से जवाब के साथ इस अपील को ठुकरा दिया और लिखा, “कभी नहीं। मेरा काम सिर्फ़ मनोरंजन करना है.”

बनाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान

पंजाब के दोसांझ कलां गांव में जन्मे दोसांझ को G.O.A.T., MoonChild Era, Ghost, Ishq Da Uda Ada जैसे एल्बमों से शोहरत मिली. बाद में वह पंजाबी सिनेमा और संगीत के सबसे बड़े नामों में से एक बन गए. उन्हें ‘उड़ता पंजाब’ जैसी फ़िल्मों के ज़रिए राष्ट्रीय पहचान भी मिली. साथ ही उन्हें ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ में शामिल होने और Coachella में परफ़ॉर्म करने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली.

ये भी पढ़ें: बड़े भाई के नाम की हल्दी, छोटे भाई से शादी… एक मैसेज ने बदलीं कई जिंदगी, दूल्हा भी बदला