Home > मनोरंजन > Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी

Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी

Nidhi Agarwal 40 Second Video Viral: एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. इस वीडियो में एक्ट्रेस पर मर्दों की भीड़ टूट पड़ी है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: December 18, 2025 3:28:49 PM IST

Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी


Nidhi Agarwal Video Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई वीडियो आग की तरह वायरल हो रहे हैं. जिसे देख लोग हैरान रह गए हैं. पायल गेमिंग के वीडियो को वायरल हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि एक नए वीडियो ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है. ये वीडियो एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का है. निधि प्रभास की सुपरहिट फिल्म बाहुबली में नजर आ चुकी है. इस वीडियो में निधि अग्रवाल के साथ गंदी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि ये लोग निधि के फैंस ही हैं. 

You Might Be Interested In



निधि अग्रवाल को भीड़ ने घेरा

 निधि अग्रवाल (Nidhi Agarwal) की फिल्म द राजा साहब (The Raja Sahab) में नजर आने वाली हैं. जिसके कारण वह लगातार प्रमोशन कर रही हैं. इसी सिलसिले में वह हैदराबाद पहुंची थी. इस दौरान फिल्म का गाना लॉन्च किया गया. जिसमें एक्ट्रेस पहुंची थीं. निधि को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई  थी. फैंस निधि का स्वागत खूब जोरों-शोरों से कर रहे थे. इस दौरान निधि का ग्रैंड वेलकम हुआ. फैंस ने  बड़ी संख्या में लोगों ने निधि की कार को घेर लिया. इस दौरान का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में निधि भीड़ में फंसी नजर आई.  

भीड़ से काफी परेशान हुई निधि अग्रवाल

निधि अग्रवाल के वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि निधि को इवेंट से निकलकर अपनी कार तक पहुंचने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. वह चारों तरफ से भीड़ में घिर गई. आस-पास के लोग उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं. निधि के आसपास बड़ी संख्या में सिक्योरिटी भी नजर आईं. भीड़ में वे लोग भी निधि को बचा नहीं पाए. 

Tags: home-hero-pos-5Nidhi Aggarwal Viral Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी
Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी
Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी
Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी