Payal Gaming के बाद अब निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े मर्द; Video ने मचाई सनसनी

Nidhi Agarwal Video Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई वीडियो आग की तरह वायरल हो रहे हैं. जिसे देख लोग हैरान रह गए हैं. पायल गेमिंग के वीडियो को वायरल हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि एक नए वीडियो ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है. ये वीडियो एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का है. निधि प्रभास की सुपरहिट फिल्म बाहुबली में नजर आ चुकी है. इस वीडियो में निधि अग्रवाल के साथ गंदी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि ये लोग निधि के फैंस ही हैं.

This toxic fan behavior is completely unacceptable.Mobbing heroines is harassment,not excitement.Harassing them,creating chaos,& ignoring their safety proves a total lack of manners & basic humanity.This behavior is shameful & must stop immediately😡#TheRajaSaab #NidhhiAgerwal pic.twitter.com/zRfnkPuAUR — Akhil Warner (@Akhilwarner31) December 17, 2025





निधि अग्रवाल को भीड़ ने घेरा

निधि अग्रवाल (Nidhi Agarwal) की फिल्म द राजा साहब (The Raja Sahab) में नजर आने वाली हैं. जिसके कारण वह लगातार प्रमोशन कर रही हैं. इसी सिलसिले में वह हैदराबाद पहुंची थी. इस दौरान फिल्म का गाना लॉन्च किया गया. जिसमें एक्ट्रेस पहुंची थीं. निधि को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई थी. फैंस निधि का स्वागत खूब जोरों-शोरों से कर रहे थे. इस दौरान निधि का ग्रैंड वेलकम हुआ. फैंस ने बड़ी संख्या में लोगों ने निधि की कार को घेर लिया. इस दौरान का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में निधि भीड़ में फंसी नजर आई.

भीड़ से काफी परेशान हुई निधि अग्रवाल

निधि अग्रवाल के वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि निधि को इवेंट से निकलकर अपनी कार तक पहुंचने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. वह चारों तरफ से भीड़ में घिर गई. आस-पास के लोग उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं. निधि के आसपास बड़ी संख्या में सिक्योरिटी भी नजर आईं. भीड़ में वे लोग भी निधि को बचा नहीं पाए.