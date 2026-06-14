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हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर की रूमर्ड बॉयफ्रेंड की जोरदार तारीफ, लिखा इमोशनल मैसेज, फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ में साथ नजर आएंगे कपल

हुमा कुरैशी ने आज इंस्टाग्राम पर अपने कथित बॉयफ्रेंड रचित सिंह के लिए एक तारीफ से भरा प्यारा-सा पोस्ट शेयर किया. बता दें कि दोनों आगामी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में साथ नजर आने वाले हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 14, 2026 3:42:47 PM IST

हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर की रूमर्ड बॉयफ्रेंड की जोरदार तारीफ
हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर की रूमर्ड बॉयफ्रेंड की जोरदार तारीफ


हुमा कुरैशी ने आज इंस्टाग्राम पर अपने कथित बॉयफ्रेंड रचित सिंह के लिए एक तारीफ से भरा प्यारा-सा पोस्ट शेयर किया. बता दें कि दोनों आगामी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ में साथ नजर आने वाले हैं. 

इस फिल्म में हुमा कुरैशी फिल्म में महिला कॉन्ट्रैक्ट किलर बेबी कर्माकर का किरदार निभा रही हैं, जबकि रचित सिद्धू का किरदार निभा रहे हैं. रचित को कई सार्वजनिक समारोहों और प्राइवेट पार्टी में हुमा के साथ देखा गया है, जिसके बाद से यह दोनों के रिलेशनशिप में होने की चर्चा है. हालांकि हुमा ने इस पर सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा है. 

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हुमा कुरैशी की पोस्ट हुई वायरल 

हुमा कुरैशी ने रचित सिंह की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उनकी तारीफ़ में बहुत बड़ा और प्यारा सा मैसेज लिखा. उन्होंने लिखा, “कुछ कहानियां कैमरे चालू होने से बहुत पहले ही लिखी जाती हैं. जब मैं पहली बार रचित से मिली, तो मुझे न केवल उनकी प्रतिभा, बल्कि उनका धैर्य और उनका दृढ़ संकल्प भी बहुत प्रभावित किया. बनारस के एक छोटे से कस्बे का लड़का, वह मुंबई उसी सपने को लेकर आया था जो हर साल हजारों लोगों को यहां लाता है. फर्क सिर्फ इतना है कि जब सफलता रातोंरात नहीं मिली, तो उन्होंने हार नहीं मानी. वह डटे रहे और मेहनत की. उन्होंने सीखा. उन्होंने खुद को विकसित किया.” उन्होंने आगे लिखा, “तो स्वागत है… रचित. तुमने मुश्किल काम तो कर ही लिया है. अब… मंच तुम्हारा है, सिद्धू.” 

रचित सिंह ने की प्रतिक्रिया

रचित सिंह ने भी हुमा की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, “हुमा, मुझे इस तरह से लॉन्च करने के लिए थैंकयू. हाहाहा! इसे पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि, वाह, मैं वाकई काफी समय से इस फील्ड में हूं. इस सफर में साथ रहने से मुझमें कई खूबसूरत बदलाव आए हैं, इसलिए बेबी कर्माकर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. और सलीम भाई-बहनों के लिए बस एक ही बात कहनी बाकी है: हम हमेशा साथ मिलकर ‘डू डाई डू’ करेंगे.” 

हुमा कुरेशी और रचित सिंह के बारे में

हुमा और रचित के डेटिंग की अफवाहें तब शुरू हुईं जब गायिका आकाशा सिंह ने दोनों के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “हुमा, आपको आपके प्यारे से स्वर्ग के लिए बधाई. आपका नाम बहुत अच्छा है.” इसके बाद से ही दोनों के रिलेशनशिप में होने की चर्चा हो रही है. इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में भी पिंक कलर के कपड़ों में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति ने हुमा और रचित को तुरंत अलग पहचान दिलाई. इसके अलावा भी उन्हें कई इवेंट्स और पार्टीज में साथ देखा गया है.

Tags: bollywoodentertainment
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