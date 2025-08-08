कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या

Huma Qureshi Brother Murder: दिल्ली के निज़ामुद्दीन के पास बॉलीवुड की हसीना हुमा कुरैशी की चचेरी बहन की हत्या के बाद से हर तरफ बवाल मचा हुआ है। वहीँ अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंका देने वाली बात ये है कि इन दोनों आरोपियों की उम्र 18 और 19 साल है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, हुमा के भाई आसिफ अपने परिवार के साथ निज़ामुद्दीन में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम साइनाज कुरैशी है। साइनाज पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती थीं। उनका नाम रेणुका जॉन था।

ईसाई धर्म की लड़की से की थी शादी

वहीँ एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, आसिफ की यह दूसरी शादी थी। 2018 में आसिफ से शादी के बाद रेणुका ने अपना धर्म बदल लिया था। फिर उसने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम बदलकर साइनाज कुरैशी रख लिया। वहीँ, पुलिस ने आसिफ के शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि आसिफ की हत्या गुरुवार रात 11 बजे भोगल बाज़ार लेन के पास की गई। पार्किंग पर विवाद के चलते उसे धारदार हथियार से मार दिया गया।

दो भाइयों ने की हत्या

बताया जा रहा है कि पार्किंग विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने यह भी बताया है कि आरोपी भाइयों और मृतक आसिफ के बीच नवंबर 2014 में पहले भी झगड़ा हुआ था। हत्या के आरोप में आसिफ के दो पड़ोसी लड़कों गौतम और उज्ज्वल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों सगे भाई हैं। बड़ा भाई उज्ज्वल 19 साल का है जबकि गौतम उससे एक साल छोटा है। जानकारी के मुताबिक, बड़े भाई उज्ज्वल ने पहले आसिफ पर हमला किया और फिर गौतम ने भी उसका साथ दिया। खून से लथपथ आसिफ को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने वहां जवाब दे दिया।