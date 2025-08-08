Home > मनोरंजन > कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या

कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या

Huma Qureshi Brother Murder: दिल्ली के निज़ामुद्दीन के पास बॉलीवुड की हसीना हुमा कुरैशी की चचेरी बहन की हत्या के बाद से हर तरफ बवाल मचा हुआ है। वहीँ अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंका देने वाली बात ये है कि इन दोनों आरोपियों की उम्र 18 और 19 साल है।

Published By: Heena Khan
Published: August 8, 2025 12:37:30 IST

huma qureshi brother murder 1
huma qureshi brother murder 1

Huma Qureshi Brother Murder: दिल्ली के निज़ामुद्दीन के पास बॉलीवुड की हसीना हुमा कुरैशी की चचेरी बहन की हत्या के बाद से हर तरफ बवाल मचा हुआ है। वहीँ अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंका देने वाली बात ये है कि इन दोनों आरोपियों की उम्र 18 और 19 साल है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, हुमा के भाई आसिफ अपने परिवार के साथ निज़ामुद्दीन में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम साइनाज कुरैशी है। साइनाज पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती थीं। उनका नाम रेणुका जॉन था।

ईसाई धर्म की लड़की से की थी शादी 

वहीँ एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, आसिफ की यह दूसरी शादी थी। 2018 में आसिफ से शादी के बाद रेणुका ने अपना धर्म बदल लिया था। फिर उसने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम बदलकर साइनाज कुरैशी रख लिया। वहीँ, पुलिस ने आसिफ के शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि आसिफ की हत्या गुरुवार रात 11 बजे भोगल बाज़ार लेन के पास की गई।  पार्किंग पर विवाद के चलते उसे धारदार हथियार से मार दिया गया।

 भूलकर भी न करें ये 6 काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ये कर देती हैं आदमी को पूरी तरह बर्बाद, वापस उठना होगा मुश्किल

दो भाइयों ने की हत्या 

बताया जा रहा है कि पार्किंग विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने यह भी बताया है कि आरोपी भाइयों और मृतक आसिफ के बीच नवंबर 2014 में पहले भी झगड़ा हुआ था। हत्या के आरोप में आसिफ के दो पड़ोसी लड़कों गौतम और उज्ज्वल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों सगे भाई हैं। बड़ा भाई उज्ज्वल 19 साल का है जबकि गौतम उससे एक साल छोटा है। जानकारी के मुताबिक, बड़े भाई उज्ज्वल ने पहले आसिफ पर हमला किया और फिर गौतम ने भी उसका साथ दिया। खून से लथपथ आसिफ को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने वहां जवाब दे दिया।  

Tags: Huma Quresh cousin Brother MurderHuma Qureshihuma qureshi brother murderHuma Qureshi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या
कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या
कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या
कलमा पढ़ाकर कराया था पत्नी का धर्म परिवर्तन, दूसरी शादी कर बसाया घर, कौन हैं Huma Qureshi के भाई आसिफ? जिनकी हुई हत्या
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?