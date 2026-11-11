Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?

हुमा कुरैशी ‘महारानी सीजन 5’ में एक बार फिर रानी भारती के किरदार में नजर आएंगी. बुधवार को जारी सीरीज के फर्स्ट लुक प्रोमो में उनका बिल्कुल नया बाल्ड लुक देखने को मिला. हुमा ने बताया कि इस बार किरदार की जरूरत के हिसाब से उन्होंने यह लुक अपनाया है.

एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?

हुमा कुरैशी ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि उन्होंने पहले कभी बाल्ड लुक नहीं अपनाया था. शुरुआत में वह इसे लेकर थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन नए अनुभव को लेकर उत्साहित भी थीं. उनके मुताबिक, इस बदलाव ने उन्हें एक एक्टर के तौर पर नई चुनौतियां दीं और रानी भारती के किरदार को बेहतर ढंग से समझने में मदद की.

रानी का रोल करना पसंद है

हुमा कुरैशी के मुताबिक, रानी भारती का किरदार निभाना उन्हें हमेशा पसंद रहा है, क्योंकि यह किरदार किसी तय परिभाषा में नहीं बंधा है. उन्हें ऐसे किरदार पसंद हैं, जिनमें कई परतें हों और जो सही-गलत की पारंपरिक सोच से अलग हों. उन्होंने कहा कि रानी भारती हर सीजन में उन्हें एक कलाकार के तौर पर नई चुनौती देती हैं. यही वजह है कि वह हर बार इस किरदार को निभाने के लिए उत्साहित रहती हैं.

नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा