Home > मनोरंजन > Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?

Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?

Huma Qureshi: हुमा कुरैशी अभिनीत सीरीज 'महारानी 5' का फर्स्ट लुक जारी हुआ. एक्ट्रेस ने इसमें बाल्ड लुक अपनाया है. अब उन्होंने इस लुक के पीछे का राज बताया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 11, 2026 5:37:55 PM IST

हुमा कुरैशी
हुमा कुरैशी


हुमा कुरैशी ‘महारानी सीजन 5’ में एक बार फिर रानी भारती के किरदार में नजर आएंगी. बुधवार को जारी सीरीज के फर्स्ट लुक प्रोमो में उनका बिल्कुल नया बाल्ड लुक देखने को मिला. हुमा ने बताया कि इस बार किरदार की जरूरत के हिसाब से उन्होंने यह लुक अपनाया है.

एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?

हुमा कुरैशी ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि उन्होंने पहले कभी बाल्ड लुक नहीं अपनाया था. शुरुआत में वह इसे लेकर थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन नए अनुभव को लेकर उत्साहित भी थीं. उनके मुताबिक, इस बदलाव ने उन्हें एक एक्टर के तौर पर नई चुनौतियां दीं और रानी भारती के किरदार को बेहतर ढंग से समझने में मदद की.

रानी का रोल करना पसंद है

हुमा कुरैशी के मुताबिक, रानी भारती का किरदार निभाना उन्हें हमेशा पसंद रहा है, क्योंकि यह किरदार किसी तय परिभाषा में नहीं बंधा है. उन्हें ऐसे किरदार पसंद हैं, जिनमें कई परतें हों और जो सही-गलत की पारंपरिक सोच से अलग हों. उन्होंने कहा कि रानी भारती हर सीजन में उन्हें एक कलाकार के तौर पर नई चुनौती देती हैं. यही वजह है कि वह हर बार इस किरदार को निभाने के लिए उत्साहित रहती हैं.

View this post on Instagram

You Might Be Interested In

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)



नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा

अब तक ‘महारानी’ में रानी भारती के राजनीतिक सफर को दिखाया गया है, जहां हर जीत के साथ उनके सामने नई चुनौतियां भी आईं. सीजन 5 में उनकी कहानी एक नया मोड़ ले सकती है. हालांकि, प्रोमो में इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है. हुमा कुरैशी का कहना है कि इस बार कहानी में कई ऐसे मोड़ आएंगे, जिनकी दर्शकों ने उम्मीद नहीं की होगी. वह यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि रानी भारती की आगे की कहानी पर दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया रहती है.

Tags: Huma QureshiHuma Qureshi Bald LookMaharani 5maharani season 5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?
Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?
Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?
Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?
Maharani 5: हुमा कुरैशी का नया अवतार देख चौंके फैंस, ‘महारानी 5’ के लिए एक्ट्रेस ने क्यों अपनाया बाल्ड लुक?