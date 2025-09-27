Huma Qureshi को देख लोगों ने पकड़ा माथा, आगे से ठीक पीछे से कटी फटी निकली टी शर्ट; पलटते ही दिख गया ‘सबकुछ’

Huma Qureshi Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) काफी ज्यादा पॉपूलर है. उन्हें हर कोई जानता है, एक्ट्रेस अक्सर अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों का दिल जीत लेती हैं. उनका फैशन सेंस भी अक्सर चर्चाओं में बना रहता है. हाल ही में एक्ट्रेस को एयरपोर्ट (Huma Qureshi Airport Look)पर स्पॉट किया गया था. जहां वह अतरंगी लुक में नजर आई. एक्ट्रेस को लुक को जिस किसी ने भी देखा वह हैरान रह गया. उनका ये फंकी लुक अब ट्रोल्स के निशाने पर आ गया है.

वायरल हुआ हुमा कुरैशी का एयरपोर्ट लुक

हुमा कुरैशी का एयरपोर्ट लुक इन दिनों सोशल मीडिया (Huma Qureshi Viral Video)पर काफी वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस वीडियो में ओवरसाइज टीशर्ट और डेनिम जींस पहने नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने कैप, शूज और चश्मे कैरी किए हुए हैं. सामने से उनका लुक एकदम परफेक्ट लग रहा है. एक्ट्रेस सच में काफी प्यारी लग रही थी. लेकिन जब वीडियो में एक्ट्रेस का पीछे का लुक दिखाई दिया. तो लोगों का दिमाग चकरा गया. उन्होंने रिप्ड टिशर्ट कैरी की थी. जो आगे से एकदम ठीक नजर आ रही थी. लेकिन पीछे से वह पूरी तरह कटी-फटी दिखाई दे रही थी.







लोगों ने जमकर उड़ाई खिल्ली

लोगों ने वीडियो देख एक्ट्रेस को ट्रोल करना शूरू कर दिया है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- हमारे घर का पौछा भी इतना फटा नहीं होता. वहीं दूसरे ने लिखा- पहले पता होता तो मैं कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकता. हुमा कुरैशी को इन दिनों फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में वह अक्षय कुमार की वाइफ का किरदार निभा रही हैं.