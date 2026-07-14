‘इंडियन फादर…’ आगे-आगे ऋतिक, पीछे गर्लफ्रेंड सबा के साथ दिखे बेटे, तकिया लेकर एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

Hrithik Roshan: बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वे काफी आगे चल रहे थे. वहीं उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और उनके दो बेटे पीछे चल रहे थे. लोगों ने इसको लेकर ऋतिक रोशन को काफी ट्रोल किया. लोगों ने कहा कि ऋतिक रोशन एक टिपिकल इंडियन फादर हैं. वहीं इस दौरान एक्टर की गर्लफ्रेंड हाथ में दो तकिया लिए नजर आईं. एयरपोर्ट पर ऋतिक-सबा के साथ एक्टर के बेटे ऋहान और ऋदान भी थे.

गर्लफ्रेंड और बेटों से काफी दूर थे ऋतिक

बता दें कि ऋतिक और सबा वेकेशन एन्जॉय करके बीती रात मुंबई लौटे थे. इस दौरान आगे एक्टर ऋतिक रोशन थे. वहीं उनसे थोड़ी ही दूरी पर सबा आजाद और ऋतिक के बेचे ऋहान और ऋदान थे. एयरपोर्ट पर सबा के हाथों में दो सफेद रंग की तकिया थीं, जिसके कारण लोगों की नजर उन पर टिक गईं. इस दौरान सबा ने टी-शर्ट और लूज डेनिम पहनी थी. साथ ही उन्होंने स्नीकर्स पहने थे. उन्होंने ओपन हेयर रखे थे.

ऋतिक की तरह हैंडसम हैं बेटे

वहीं सबा के साथ में ऋतिक के बेटे ऋहान और ऋदान भी थे, जिनका लुक उनके पिता से मिलता है. वे ऋतिक की तरह काफी हैंडसम हैं. फैंस उनके लुक्स पर दिल हार बैठे. वहीं दोनों बेटों का सबा के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिला. हालांकि चौंकाने वाली बात ये थी कि ऋतिक आगे-आगे चल रहे थे. वहीं सबा और ऋतिक के बेटे एक साथ काफी पीछे चल रहे थे. ऋतिक के इस बिहेवियर को कुछ यूजर्स टिपिकल इंडियन फादर बिहेवियर बता रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि वे फैमिली प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं.

सुजैन खान से शादी और तलाक

बता दें कि ऋतिक रोशन की शादी 20 दिसंबर 2000 को सुजैन खान से हुई थी. आपसी मतभेदों के कारण दिसंबर 2013 में उन्होंने अलग होने की घोषणा कर दी थी. वहीं 31 अक्तूबर 2014 को उनके तलाक की मंजूरी मिल गई. मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट ने उनके तलाक को मंजूरी दी थी. ऋतिक और सुजैन के दो बेटे हैं, जिनके नाम ऋहान और ऋदान हैं.