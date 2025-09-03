“न करियर संभला न लव लाइफ”! शादीशुदा मर्दों को पसंद करती थी Hrithik Roshan की ये खूबसूरत हीरोइन, एक के पीछे तो पार कर दी थी दीवानगी की हदें

Hrithik Roshan Co Star Had Affairs With 4 Married Men: बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के बीच अफेयर होना बेहद आम बात है, लेकिन हम आपको ऐसी बॉलीवुड हसीना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 शादीशुदा मर्दों पर डोले डाल चुकी है। बॉलीवुड की इस खूबसूरत हसीना ने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इस बॉलीवुड हीरोइन का नाम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की इस हीरोइन ने डाले थे 4-4 शादीशुदा मर्दों पर डोरे

दरअसल, बॉलीवुड की कई हसीनाएं ऐसी है, जिन्हें अपना प्यार नहीं मिला और हाल ये हो गया की उन्होंने किस्मत आजमाने के लिए शादीशुदा मर्दो को डेट करने का भी ट्राय करना हैं। ऐसी ही एक बॉलीवुड हसीना है, जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, जिनका नाम है अमीषा पटेल (Ameesha Patel), जो बॉलीवुड की फेमस और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं और उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ बॉलीवुड फिल्म “कहो ना प्यार है” (Kaho Naa… Pyaar Hai) डेब्यू किया था

अमीषा पटेल का था विक्रम भट्ट के साथ अफेयर

बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद अमीषा पटेल (Ameesha Patel) का कई लोगों के साथ नाम जुड़ चुका है और चौकाने वाली बात ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग बिजनेसमैन और शादीशुदा है। अमीषा पटेल के अफेयर लिस्ट में सबसे पहला नाम विक्रम भट्ट का आता है। अमीषा और विक्रम भट्ट ने 2008 में एक दूसरे को डेट किया था और कहा जाता है कि दोनों अपने इस रिश्ते के लिए काफी ज्यादा सीरियस थे। हालांकि अमीषा और विक्रम का ये रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सका।

इन बिजनेसमैन को भी किया है डेट

दिल टूटने के बाद अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने कनव पुरी को भी डेट किया है, जो पहले से ही शादीशुदा थे। दोनों को एक साथ कई बाकर पार्टी में देखा गया। हालांकि अमीषा और कनव दोनों में से किसी ने भी अपने इस रिश्ते के बारे में बात नहीं की और हमेशा चुप रहे। इसके अलावा अमीषा पटेल का नाम नेस वाडिया के साथ भी जुड़ चुका है, दोनों एक एक दूसरे के प्याप में पागल थे। एक मीडिया रिपोर्ट डेटिंग के दौरान स वाडिया नेअमीशा पटेल को बहुत से गिफ्टस भिजवाए थे, लेकिन अमीषा का ये रिश्ता भी नहीं ठिक पाया और उन्होंने अपने बिखरते करियर के आगे ये रिश्ता भी कुर्बान कर दिया