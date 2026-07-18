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सोनम वांगचुक के समर्थन में आगे आये ऋतिक रोशन, वीडियो जारी कर दिया ये powerful मैसेज!

हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है, जो NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और आज उनका 21वां दिन है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली पुलिस ने शारीरिक रूप से कमजोर हो रही वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 18, 2026 5:03:34 PM IST

सोनम वांगचुक के समर्थन में आगे आये ऋतिक रोशन
सोनम वांगचुक के समर्थन में आगे आये ऋतिक रोशन


प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को लेकर देश भर में मचे आक्रोश को देखते हुए, बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शी सोच रखने वाली सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर अपनी राय रखी है. 

वांगचुक NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक कांड में जवाबदेही तय करवाने के लिए नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. ऋतिक रोशन का समर्थन ठीक उसी समय आया जब आक्रामक कानून प्रवर्तन अधिकारी कार्यकर्ता के अनशन के कारण बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच विरोध शिविर को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे थे.

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ऋतिक रोशन ने सोनम वांगचुक के समर्थन में क्या कहा?

ऋतिक रोशन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसे सबसे पहले अभिनेत्री लीसा रे ने अपलोड किया था. कमजोर और पीड़ित वांगचुक, फर्जी योग्यता प्रणाली के परिणामस्वरूप होने वाले सामाजिक पतन के खतरों के बारे में भारतीय नागरिकों से मार्मिक अपील करते हैं. ऋतिक ने भी छात्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए एक संक्षिप्त व्यक्तिगत बयान के साथ इस अपील का विचारशीलतापूर्ण जवाब दिया: “यह बात सच लगती है. मैंने छात्रों द्वारा झेले जाने वाले आघात के बारे में तब जाना जब मैंने अपनी एक फिल्म में एक शिक्षक की भूमिका निभाई थी.”

सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 

लद्दाख के जाने-माने कार्यकर्ता ने 28 जून को अपना हाई-प्रोफाइल अनशन शुरू किया, जो युवा नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चलाए जा रहे व्यापक जन अभियान का हिस्सा है. इस भूख हड़ताल के मुख्य एजेंडे में शामिल हैं:

  • मंत्री का इस्तीफा: राष्ट्रीय परीक्षण प्रोटोकॉल के प्रबंधन में संरचनात्मक विफलताओं को लेकर आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहा है.
  • पारदर्शी प्रणालीगत सुधार: संस्थागत दस्तावेज़ों के लीक होने और परीक्षा में धांधली को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा की स्थापना करना.
  • छात्रों का कल्याण: वांगचुक ने जेन ज़ी NEET एस्पिरेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य के भयावह प्रभाव को उजागर करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के संरचनात्मक आघात के कारण 20 से अधिक युवा उम्मीदवारों ने दुखद रूप से अपनी जान ले ली है.

स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ता को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है. बता दें कि शनिवार सुबह, प्रशासन के आदेशों और चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर, दिल्ली पुलिस की एक टीम जंतर-मंतर विरोध क्षेत्र में दाखिल हुई और सोनम वांगचुक को जबरन दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गई. पुलिस ने कहा कि यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के पूर्णतया अनुरूप था, ताकि उनकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि वे 21वें दिन भी हड़ताल पर थे. 

ऋतिक रोशन के बयान से पहले, लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जब राष्ट्रीय नायक भावी पीढ़ी के हित में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो वह अब चुप नहीं रह सकतीं. जाने-माने अभिनेता-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी के साहस की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले को तत्काल उठाने की अपील की. उनके अलावा ​​किरण राव, शबाना आज़मी और नसीरुद्दीन शाह जैसी अन्य प्रमुख रचनाकारों ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है.

Tags: entertainmentHrithik RoshanSonam Wangchuk
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