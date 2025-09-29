मेल्स, कॉल्स और झूठ… ऋतिक–कंगना की लव स्टोरी में कौन किसको धोखा दे गया?
ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की यह कहानी सिर्फ एक अफेयर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गई, प्यार से शुरू हुआ यह रिश्ता आरोप-प्रत्यारोप और कोर्ट केस तक पहुँच गया. आज भी यह किस्सा लोगों की यादों में ताज़ा है और अक्सर चर्चाओं में लौट आता है.

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: September 29, 2025 7:52:16 AM IST

बॉलीवुड की दुनिया में अक्सर कई सारे अफेयर्स और लव स्टोरी चर्चा में रहती है लेकिन रितिक रोशन कंगना का रिश्ता सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का हिस्सा हुआ. साल 2012 में कृष 3 की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए, शुरुआत में यह रिश्ता बेहद रोमांटिक और खास था, लेकिन बाद में यह एक बड़ी कानूनी जंग और पब्लिक कंट्रोवर्सी में बदल गया Instagram अकाउंट fitlookmagazine ने अपनी एक पोस्ट में बताया कि*ऋतिक और कंगना की लव स्टोरी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं लगती, क्योंकि इसमें प्यार, धोखा, मेलोड्रामा और कोर्ट केस सब कुछ शामिल था. 

जब रिश्ते में हुआ महसूस खास 

कंगना ने बताया की वह सिर्फ को-स्टार नहीं बल्कि उन्हें खास महसूस करवाते थे, कंगना ने बताया – “उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्पेशल हूँ और जब उनकी पर्सनल लाइफ सुलझ जाएगी तो वह हमारे रिश्ते को सबके सामने लाएँगे” दोनों लंबे समय तक साथ रहते,हंसी मजाक करते , आउटर शूटिंग के दौरान घूमने जाते और देर रात तक मैसेज करते थे.  

मेल्स, लेटर्स और प्रॉमिसेज़

कंगना रनौत ने इस बात का भी खुलासा किया है कि रितिक उन्हें रोजाना मेल्स, लेटर्स लिखते थे ,वो उनके साथ फ्यूचर , शादी और किस्मत से जुड़ी बातें करते थे.  कंगना के शब्दों में – “वह लंबे-लंबे खत लिखते थे और कहते थे कि हम एक-दूसरे के लिए बने हैं”

जब दूरियां बढ़ीं और रिश्ता टूटा, अफेयर जा पंहुचा कानूनी जंग तक

कंगना ने बताया कि ऋतिक अचानक दूर होने लगे, कॉल्स और मैसेज इग्नोर करने लगे, एक इंटरव्यू में कंगना ने उन्हें “सिली एक्स” कहा.  यही बात ऋतिक को नागवार गुज़री और उन्होंने लीगल नोटिस भेजकर यह साफ किया कि उनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा. कंगना ने पलटवार करते हुए कहा – “वह फोन पर रोए थे, मुझसे पब्लिक में न आने की भीख माँगी थी, और अब ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कभी मिले ही नहीं. ऋतिक ने मीडिया में कहा – “मेरे और पोप के बीच अफेयर होने की संभावना ज़्यादा है, बजाय उन आरोपों के सच होने के. कंगना ने दावा किया कि ऋतिक ने उन्हें हज़ारों ईमेल किए थे, लेकिन ऋतिक का कहना था कि यह सब किसी इम्पोस्टर ने किया, कंगना का आरोप था – “उसने मेरा ईमेल हैक कर लिया और खुद को ही मेल भेजकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश की. 

