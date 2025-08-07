Home > मनोरंजन > आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म

आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म

Janaab-e-Aali Song Teaser: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच एक धमाकेदार डांस वॉर देखने को मिलने वाला है। दोनों का नया गाना जनाबे आली का टीजर रिलीज हो चुका है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 7, 2025 13:02:00 IST

JanaabeAali Song Teaser
JanaabeAali Song Teaser

Janaab-e-Aali Song Teaser: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वॉर 2′ का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। लोगों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।’वॉर 2’ के गाने ‘जनाबे आली’ का टीजर  भी आज रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में दोनों स्टार्स के बीच धमाकेदा फेस ऑफ देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। फैंस दोनों का ये बैटल देखने के लिए अब बेसब्र हो चुके हैं। 

ऋतिक और एनटीआर का फेस ऑफ

ऋतिक और जूनियर एनटीआर इस गाने में एक साथ डांस करते नजर आएंगे। गाने को देखने के लिए लोगों को सिनेमा हॉल जाने होगा। क्योंकि पूरी वीडियो सिर्फ वहीं दिखाई जाएगी। हालांकि टीजर को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है। यशराज फिल्म की तरफ से उनके  इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर किया गया है।

जनाबे आली का टीजर 

View this post on Instagram

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

कब रिलीज होगी फिल्म? 

टीजर शेयर कर कैप्शन में लिखाजिस डांस वॉर का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो बस आ ही गया। लीजिए, टीज़र… JanaabeAali का पूरा गाना सिर्फ़ सिनेमाघरों में! War2 हिंदी, तेलुगु और तमिल में 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है।  बता दें कि फिल्म 14 अगस्त को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है। इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।  ऋतिक, जूनियर एनटीआर के अलावा फिल्ल में कियारा आडवाणी भी नजर आने वाली हैं।  

Tags: Janaab-e-Aali Song Teaser
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म
आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म
आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म
आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?