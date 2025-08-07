आग लगी दी आग, ऋतिक-जूनियर NTR की सबसे बड़ी ‘जंग’…रिलीज से पहले War 2 का धमाका, पैसा वसूल होगी ये फिल्म

Janaab-e-Aali Song Teaser: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वॉर 2′ का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। लोगों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।’वॉर 2’ के गाने ‘जनाबे आली’ का टीजर भी आज रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में दोनों स्टार्स के बीच धमाकेदा फेस ऑफ देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। फैंस दोनों का ये बैटल देखने के लिए अब बेसब्र हो चुके हैं।

ऋतिक और एनटीआर का फेस ऑफ

ऋतिक और जूनियर एनटीआर इस गाने में एक साथ डांस करते नजर आएंगे। गाने को देखने के लिए लोगों को सिनेमा हॉल जाने होगा। क्योंकि पूरी वीडियो सिर्फ वहीं दिखाई जाएगी। हालांकि टीजर को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है। यशराज फिल्म की तरफ से उनके इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर किया गया है।

जनाबे आली का टीजर

कब रिलीज होगी फिल्म?

टीजर शेयर कर कैप्शन में लिखा– जिस डांस वॉर का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो बस आ ही गया। लीजिए, टीज़र… JanaabeAali का पूरा गाना सिर्फ़ सिनेमाघरों में! War2 हिंदी, तेलुगु और तमिल में 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। बता दें कि फिल्म 14 अगस्त को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है। इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। ऋतिक, जूनियर एनटीआर के अलावा फिल्ल में कियारा आडवाणी भी नजर आने वाली हैं।