Home > मनोरंजन > बड़े-बड़े स्पीकर और भारी-भरकम मुकुट! ऐसे रावण के किरदार में ढलते थे यश, ‘टॉक्सिक’ स्टार ने खुद किया खुलासा

बड़े-बड़े स्पीकर और भारी-भरकम मुकुट! ऐसे रावण के किरदार में ढलते थे यश, ‘टॉक्सिक’ स्टार ने खुद किया खुलासा

हाल ही में अभिनेता यश ने खुलासा किया कि रामायण में 'रावण' के किरदार में ढलने के लिए खुद को कैसे तैयार करते थे. आइये जानते हैं उन्होंने क्या कहा!

By: Shivangi Shukla | Published: July 27, 2026 1:02:45 PM IST

यश
यश


फिल्म निर्माता नितेश तिवारी की रामायण की रिलीज में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन 23 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में इसकी टीम के शामिल होने के बाद से ही यह फिल्म सुर्खियों में है.

‘रामायण’ में रावण का किरदार निभाने वाले यश ने हाल ही में खुलासा किया कि वो शूटिंग से पहले रावण के किरदार में ढलने के लिए विशेष तैयारियां करते थे. आइये जानते हैं ‘टॉक्सिक’ स्टार ने क्या कहा!

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‘शिव’ की भक्ति में खोये यश 

Review Nation के यूट्यूब चैनल पर एक बातचीत के दौरान यश से पूछा गया कि वह हर सीन से पहले रावण की मानसिकता में कैसे ढल जाते हैं. यश ने सबसे पहले अपनी पोशाक के एक हिस्से की ओर इशारा किया जिससे उन्हें किरदार में ढलने में मदद मिलती थी. उन्होंने बताया, “मेरा भारी-भरकम मुकुट मुझे हर दिन किरदार में ढलने में मदद करता था.” यश ने एक बातचीत में ये भी कहा, “मैं बड़े-बड़े स्पीकर लाता था और पूरी आवाज़ में म्यूजिक बजाता था. मैं उसी अवस्था में खो जाता था. मैं शिव के गीत बजाता था. रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त है. मैं वो गीत बजाता था और उसी समाधि में जाना चाहता था. संगीत इतना तेज़ होता था कि सभी लोग बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे.” 

कब रिलीज होगी रामायण 

रामायण को दो भाग में रिलीज किया जायेगा. फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरा भाग 2027 में आएगा. फिल्म में रणबीर कपूर राम की भूमिका निभा रहे हैं जबकि साई पल्लवी सीता की भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावा फिल्म में रवि दुबे, सनी देओल और रकुल प्रीत सिंह भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं.

Tags: bollywoodentertainmenthome-hero-pos-7Yash
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