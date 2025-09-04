32 साल छोटी एक्ट्रेस संग रजनीकांत की जबरदस्त केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई आग, फिल्म ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

Sivaji: The Boss: फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसी फिल्में होती है जो केवल बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचाती हैं साथ-साथ फैंस के दिलों पर भी राज करती हैं। साउथ इंडस्ट्री में अगर बात थलाइवा यानी दर्शकों के फेवरेट रजनीकांत की हो तो मजा और भी दोगुना हो जाता है, उनकी ऐसी ही एक फिल्म हैं जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि तमिल सिनेमा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है।

कौन सी है वह फिल्म और क्या थी उसकी दमदार कहानी

रजनीकांत की उस फिल्म का नाम ‘शिवाजी द बॉस’ था जो केवल एक फिल्मी नहीं एक एक्सपीरियंस था। फिल्म की कहानी में एक अमीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवाजी दिखाया गया है जो अमेरिका में 10 साल काम करने की बात इंडिया वापस लौटता है उसका सपना होता है कि वह एक ऐसी संस्था बनाएगा जिसका नाम ‘शिवाजी फाउंडेशन’ होगा जो गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल बनाया लेकिन हर बड़े सपने की तरह शिवाजी के इस सपने में भी कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं।

फिल्में आएंगे ऐसे मजेदार ट्विस्ट की दर्शक नहीं उठेंगे अपनी सीट से

इस फिल्म की कहानी शुरुआत में बड़ी सिंपल जा रही होती है लेकिन जब करप्शन और राजनीति शिवजी के सपने तोड़ने लगते हैं तो कहानी में हर बार एक नया मोड़ आता है शिवजी को अपने प्रोजेक्ट की मंजूर करने के लिए घुंस देने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे उसका सब कुछ खत्म हो जाता है फिर वह फिर उसके बाद वह हार नहीं मानता और खेल को पूरी तरीके से पलट देता है। इस फिल्म में आपको एक्शन सीक्वेंस दमदार डायलॉग और रजनीकांत का दमदार स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है।

छोटी उम्र वाली एक्ट्रेस के साथ किया जबरदस्त रोमांस

शिवाजी द बॉस में फिल्म में रजनीकांत ने लीड रोल निभाया है उनके साथ ही फीमेल लीड की बात करें तो इसमें श्रेया शरन में अहम भूमिका निभाई है, जो कि रजनीकांत से उस समय 32 साल छोटी थी। रजनीकांत अपने से 10 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते नजर आए रहे हैं, उन दोनों के बीच की खूबसूरत केमिस्ट्री को देखकर फैंस ने की उनकी तारीफ।

कम बजट में बनी लेकिन कमाई ने रचा इतिहास

शिवाजी द बॉस फिल्म 60 करोड़ के बजट में बनी थी, यह उस समय की सबसे ज्यादा महंगी तमिल फिल्म में से एक थी। जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आई तो इसकी कमाई नहीं लोगों को हैरान कर दिया। फिल्म ने 160 रुपए करोड़ का बिजनेस किया और 100 करोड़ का आंकड़ा काफी आसानी से पार कर लिया।