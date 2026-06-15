Orry One Touch Photo Fees: एक टच के लिए कितना चार्ज करते हैं Orry, कितना महंगा है उनके साथ फोटो क्लिक कराना?

Orry One Touch Photo Fees: बॉलीवुड की पार्टियों, स्टार किड्स की गैंग और सोशल मीडिया की दुनिया में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, तो वो हैं ओरहान अवात्रामणि यानी ओरी. अक्सर बड़े-बड़े सितारों के साथ नजर आने वाले ओरी को लेकर लोगों के मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है. कोई उनकी लाइफस्टाइल जानना चाहता है तो कोई ये समझना चाहता है कि आखिर वो करते क्या हैं. अब ओरी ने अपनी कमाई और एक फोटो के लिए ली जाने वाली फीस को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंचे ओरी ने अपनी प्रोफेशनल फीस के बारे में खुलकर बात की. बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी इवेंट में शामिल होने के लिए चार्ज करते हैं, तो उन्होंने अपने खास अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वो सस्ते नहीं हैं. ओरी ने बताया कि किसी इवेंट में उनकी मौजूदगी की कीमत करीब 25 लाख रुपये तक हो सकती है.

एक फोटो के लिए भी तय है फीस

पॉडकास्ट में आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एक फोटो के लिए भी लाखों रुपये लेते हैं, तो ओरी ने साफ कहा कि अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ फोटो खिंचवा लें तो बात अलग है. लेकिन अगर कोई उन्हें औपचारिक रूप से किसी इवेंट के लिए बुलाकर फोटो चाहता है, तो इसके लिए अलग फीस देनी पड़ती है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर किसी को ‘ओरी टच’ चाहिए, तो उसकी कीमत 20 लाख रुपये है.

आखिर ओरी करते क्या हैं?

ओरी को लेकर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि उनकी असल पहचान और काम क्या है. खुद ओरी कई बार बता चुके हैं कि वो खुद को ‘लाइफस्टाइल क्यूरेटर’ और ‘क्रिएटिव कंसल्टेंट’ मानते हैं. उनका काम केवल सोशल मीडिया पर दिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हाई-प्रोफाइल लोगों और ब्रांड्स के साथ क्रिएटिव, सोशल और लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं.

ओरी ब्रांड इमेज, सोशल प्रेजेंस और पर्सनल ब्रांडिंग से जुड़े मामलों में सलाह देते हैं. इसके अलावा वह अलग-अलग इंडस्ट्री के प्रभावशाली लोगों को आपस में जोड़ने और नए अवसर पैदा करने का काम भी करते हैं. मौजूदा दौर में उन्हें एक सोशल कनेक्टर और कल्चरल इनसाइडर के रूप में देखा जाता है, जो ग्लैमर, फैशन और नेटवर्किंग की दुनिया में मजबूत पकड़ रखते हैं.