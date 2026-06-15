न एक्टिंग, न सिंगिंग… फिर भी ओरी के पास कहां से आता है इतना पैसा, क्या है उनका बॉलीवुड से कनेक्शन?

अगर बॉलीवुड की हर बड़ी पार्टी, सितारों से सजे इवेंट और हर वायरल फोटो में कोई चेहरा सबसे ज़्यादा दिखता है, तो वह है ओरी. कभी जाह्नवी कपूर के साथ, तो कभी न्यासा देवगन के साथ, या फिर दीपिका और रणवीर जैसे सुपरस्टार्स के बीच, सवाल यही है आख़िर ओरी कौन है? वह न तो एक्टर है, न सिंगर और न ही डायरेक्टर… फिर भी, बॉलीवुड के बड़े-बड़े लोगों के बीच उसकी एंट्री कैसे हुई?

ओरी का असली नाम और बैकग्राउंड

ओरी का पूरा नाम ओरहान अवत्रामणि है. वह मुंबई में पले-बढ़े और एक अमीर बिज़नेस परिवार से आते हैं. भारत में शुरुआती पढ़ाई के बाद, उन्होंने अमेरिका में आगे की पढ़ाई की, जहाँ उन्हें ग्लोबल लाइफ़स्टाइल और आर्ट-कल्चर को जानने-समझने का मौका मिला. इसीलिए ओरी की पर्सनैलिटी सबसे अलग है यह न तो पूरी तरह फिल्मी है और न ही पूरी तरह कॉर्पोरेट, बल्कि अलग-अलग कल्चर का एक अनोखा मिश्रण है.

ओरी असल में क्या करते हैं?

उनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है: ‘ओरी क्या करते हैं?’ इसका जवाब थोड़ा हटकर है. ओरी खुद को ‘लाइफ़स्टाइल क्यूरेटर’ या ‘क्रिएटिव कंसल्टेंट’ बताते हैं. आसान शब्दों में कहें तो, वह हाई-प्रोफ़ाइल लोगों के साथ सोशल, क्रिएटिव और लाइफ़स्टाइल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं. वह ब्रांड, फ़ैशन, सोशल प्रेज़ेंस और पर्सनल ब्रांडिंग पर सलाह देते हैं, साथ ही सही लोगों को सही जगहों पर जोड़कर नेटवर्किंग का काम भी करते हैं. आज की दुनिया में, आप उन्हें सोशल कनेक्टर या कल्चरल इनसाइडर कह सकते हैं.

एक इवेंट में शामिल होने के लेते हैं 15 से 30 लाख

ओरी अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं; हाल ही में, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि वे किसी पार्टी या शादी में शामिल होने के लिए ही लाखों रुपये लेते हैं. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें सिर्फ़ एक मेहमान के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर अपने इवेंट्स में बुलाना चाहते हैं और इसके लिए अच्छी-खासी रकम देने को भी तैयार रहते हैं. ओरी के मुताबिक, किसी शादी या बड़े इवेंट में शामिल होने के लिए वे 15 लाख से 30 लाख तक कमाते हैं.

ओरी बॉलीवुड स्टार्स के इतने करीब कैसे आए?

ओरी की सबसे बड़ी ताकत उनका नेटवर्क और उन पर लोगों का भरोसा है. वह स्टार्स के साथ जबरदस्ती दोस्ती नहीं करते; बल्कि, वह लंबे समय से इंडस्ट्री के युवा सोशल सर्कल का अहम हिस्सा रहे हैं.

ओरी की नेट वर्थ क्या है?

ओरी की सही नेट वर्थ कभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री की चर्चाओं के अनुसार, यह 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच होने का अनुमान है. उनकी कमाई के ज़रीये: