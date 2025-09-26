कास्टिंग काउच का सच…इंडस्ट्री की छुपी हुई हकीकत सामने आई, एक्ट्रेस ने खोली पोल – पट्टी

बॉलीवुड की फेमस और ग्लैमरस एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा हाल ही में अपनी फिल्म हाउसफुल 5 और उसके गाने लाल परी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी. उनके डांस मूव्स हुए सेक्सी अदाओं ने सभी दर्शकों को उनका दीवनाबना दिया था. कुछ समय पहले ही सौंदर्या ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की उस कड़वी सच्चाई का खुलासा किया जिसके बारे में अक्सर नए कलाकार बोलने से पहले सोचते हैं. दरअसल सौंदर्या शर्मा ने कास्टिंग काउच की घटिया स्थिति पर कहा कि यह सब इंसान की अपनी-अपने चॉइस पर निर्भर करता है.

डस्टबिन नहीं हूं अपने बेबाक जवाब से जीता सभी का दिल

इंटरव्यू के दौरान जब सौंदर्या शर्मा से कास्टिंग काउच को लेकर सवाल पूछा गया है तो उन्होंने काफी सिंपलीसिटी लेकिन दमदार अंदाज दिया उन्होंने कहा “बहुत अच्छे लोग भी है और हर जगह हर तरह के लोग होते हैं और आप डस्टबिन नहीं हो कि किसी ने कुछ फेंका और अपने सह लिया जो आपको पसंद नहीं है उसके लिए साफ मना कीजिए, कोई आपसे किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है”. उनके बयान ने साफ कर दिया कि अगर किसी कलाकार के पास कॉन्फिडेंस औरवह अपनी लिमिटेशन को पहचानता है तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता है.

पॉजिटिव थिंकिंग और ईमानदारी होती है असली ताकत

सौंदर्य शर्मा ने आगे यह कहा कि उन्हें ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने कोशिश की लेकिन उन्होंने हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दिया उनका मानना है कि अगर आप खुद तय कर ले कि आप क्या करना है और क्या नहीं तो आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। सौंदर्या शर्मा ने अपनी बातों बातों में यह भी कहा कि खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है उन्होंने कहा खुद पर भरोसा रखिए और दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिये. अपने क्राफ्ट पर लगातार काम करते रहिए कभी भी ओवरकॉन्फिडेंट मत बनिए और सबसे जरूरी लाइफ को एंजॉय करते रहिए।

बिग बॉस से हाउसफुल 5 तक का सफर

सौंदर्या शर्मा को पहचान टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 16 से मिली थी. उनके बेबाक अंदाज़ और अपनी दमदार पर्सनालिटी ने लोगों को उनका दीवाना बनाया था. शो के बाद उन्हें बहुत बड़ा ब्रेक मिला जो की हाउसफुल 5 जैसी फ़िल्म थी इस फिल्म के गाने लाल परी में जबरदस्त डांस और हॉट अदाएं पर सभी लोग अपना दिल हार बैठे.