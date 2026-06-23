मां-बेटे का Kissing Scene! फिल्म में सीन देख दर्शकों ने पकड़ा सिर; House of the Dragon season 3 घिरी विवादों में

House of the Dragon season 3: ‘हाउस ऑफ़ द ड्रैगन’ सीज़न 3 का प्रीमियर भारत में 22 जून को हुआ और तब से यह चर्चा में है. हालाँकि फ़ैन्स आगे की कहानी को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन एक विवादित सीन ने ऑनलाइन ज़बरदस्त बहस छेड़ दी है, जिससे इंटरनेट पर लोगों की राय बँट गई है. इस सीज़न के सबसे चौंकाने वाले सीन में से एक तब आया जब एमोंड टारगेरियन ने अपनी माँ, एलिसेंट हाइटॉवर को किस किया. इस विवादित पल ने दर्शकों को हैरान कर दिया और सत्ता, ट्रॉमा और किरदारों की मानसिक स्थिति जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा छेड़ दी.

‘हाउस ऑफ़ द ड्रैगन’ सीज़न 3: विवादित सीन में क्या हुआ?

एगॉन के अचानक गायब होने के बाद, एमोंड ने अस्थायी शासक के तौर पर कमान संभाली. वो भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं था और उसे एलिसेंट से प्यार, वफ़ादारी और अपनी माँ की सुरक्षा जैसी चीज़ों के बारे में जोश में बात करते देखा गया. लेकिन यह सब सामान्य नहीं लग रहा था, इसलिए उसने एलिसेंट को अपनी ओर खींचा और उसके होंठों पर किस किया. और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने उसे तुरंत दूर नहीं धकेला; इसके बजाय, वो हैरान और अविश्वास में दिखी.

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क्यों हो रहा विवाद

जब एमोंड पीछे हटा, तो माहौल ऐसा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो और फिर वो उसे अकेला छोड़ देता है, जिससे यह सीन बेहद भावनात्मक और थोड़ा डरावना बन जाता है. इससे यह बहस छिड़ गई कि ऐसा क्यों हुआ, और इसकी जड़ में महज़ एक आवेग के बजाय मनोवैज्ञानिक नुकसान है, क्योंकि एमोंड को एलिसेंट से दूर रखा गया था और इसलिए, उसे कभी ज़्यादा प्यार नहीं मिला. हालाँकि वो अपने बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन उसने भावनात्मक या शारीरिक नज़दीकी को महत्व नहीं दिया.

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