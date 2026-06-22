HOTD Episode 2 release date: हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 की रिलीज डेट क्या है, भारत में  कब और कहां देखें, जानें पूरी डिटेल

HOTD Episode 2 release date: ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ यूनिवर्स का बहुचर्चित स्पिन-ऑफ House of the Dragon एक बार फिर दर्शकों को वेस्टरोस की उस दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है, जहां सिंहासन के लिए संघर्ष अब अपने सबसे क्रूर और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. जॉर्ज आर.आर. मार्टिन की किताब Fire & Blood पर आधारित यह सीरीज़ टारगेरियन वंश के गृहयुद्ध ‘डांस ऑफ द ड्रैगन्स’ को आगे बढ़ाती है, जिसमें रैनीरा टारगेरियन और एगॉन द्वितीय टारगेरियन के बीच सत्ता की लड़ाई अब अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही है.

रिलीज़ डिटेल्स और स्ट्रीमिंग

इस सीरीज़ का पहला सीज़न 2022 में और दूसरा 2024 में रिलीज़ हुआ था, जिन्हें शानदार प्रतिक्रिया मिली. अब तीसरा सीज़न एक बार फिर 8 एपिसोड के साथ साप्ताहिक रिलीज मॉडल पर लौट रहा है, जिससे हर हफ्ते दर्शकों को नए ट्विस्ट और बड़े युद्ध देखने को मिलेंगे.

भारत में रिलीज़ कब और कहाँ

भारत में इस सीज़न का पहला एपिसोड 22 जून सुबह 6:30 बजे (IST) स्ट्रीम होगा, जबकि इसका प्रसारण अमेरिका में HBO पर एक दिन पहले शुरू होगा. दर्शक इसे भारत में JioHotstar पर देख सकेंगे, और इस सीज़न का अंतिम एपिसोड 10 अगस्त के आसपास प्रसारित होने की संभावना है, जिसके साथ आठ हफ्तों का यह सफर पूरा होगा.

कहानी में अब क्या होगा बड़ा बदलाव

इस बार कहानी सीधे उस मोड़ से आगे बढ़ती है, जहां वेस्टरोस पहले से ही गृहयुद्ध की आग में जल रहा है. डेमन टारगेरियन का हैरेनहाल पर कब्जा, ब्लड एंड चीज़ जैसी घटनाओं के बाद बढ़ता तनाव और ‘रूक्स रेस्ट’ की लड़ाई में रेनीस और उसके ड्रैगन मेलेयस की मौत ने युद्ध को और भी व्यक्तिगत और विनाशकारी बना दिया है. वहीं राजा एगॉन द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिससे सत्ता संतुलन पूरी तरह बदल गया है और एमंड टारगेरियन की ताकत बढ़ गई है.

नए किरदार और ड्रैगनसीड्स की भूमिका

सीज़न 2 में पेश किए गए ड्रैगनसीड्स-ह्यू हैमर, उल्फ व्हाइट, एडम ऑफ हल और एलिन ऑफ हल—अब इस युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले हैं. ये नए योद्धा शक्ति संतुलन को और अस्थिर करेंगे और टीम ब्लैक व टीम ग्रीन के बीच संघर्ष को और खतरनाक बना देंगे. HBO ने इस सीज़न को “सिंहासन में कोई दया नहीं” कहा है, जिससे साफ है कि यह अब तक का सबसे हिंसक और बड़े स्तर का सीज़न होने वाला है. इस बार दर्शकों को बड़े ड्रैगन युद्ध, राजनीतिक विश्वासघात और जॉर्ज आर.आर. मार्टिन की Fire & Blood की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का स्क्रीन रूपांतरण देखने को मिलेगा, जिनमें गुलेट की लड़ाई जैसी निर्णायक जंगें भी शामिल हैं.

स्टारकास्ट और क्रिएटिव टीम

इस सीरीज़ में मैट स्मिथ, एम्मा डी’आर्सी, ओलिविया कुक, स्टीव टूसेंट, राइस इफान्स, इवान मिशेल और कई प्रमुख कलाकार नजर आएंगे. निर्देशन की कमान लोनी पेरिस्टेरे, क्लेयर किल्नर, नीना लोपेज़-कोराडो और एंड्रीज पारेख संभाल रहे हैं, जबकि शो रनर के तौर पर रयान कोंडल पूरी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं.