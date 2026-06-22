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House of the Dragon Season 3 Episode 2: दिख सकता है सबसे खतरनाक टार्गेरियन अवतार, दूसरे एपिसोड में बदल जाएगी पूरी कहानी

House of the Dragon Season 3 Episode 2 Predictions: कई फैंस लंबे समय से रैनेरा के असली टार्गेरियन अवतार का इंतजार कर रहे हैं. जैस की मौत के बाद उनका गुस्सा चरम पर पहुंच सकता है. संभव है कि वह उन सभी लोगों को सजा दें जिन्हें जैस की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाएगा.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 22, 2026 3:31:31 PM IST

Jace की मौत के बाद बदल जाएगी पूरी कहानी
Jace की मौत के बाद बदल जाएगी पूरी कहानी


चेतावनी: इस लेख में House of the Dragon Season 3 Episode 2 से जुड़े स्पॉइलर्स मौजूद हैं.

House of the Dragon Season 3 Episode 2 Predictions:  क्या जैस वेलारियन की मौत के बाद अब रैनेरा टार्गेरियन का गुस्सा पूरे वेस्टरोस को आग में झोंक देगा? House of the Dragon Season 3 के पहले ही एपिसोड ने फैंस को ऐसा झटका दिया है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. रैनेरा ने पहले ही अपने कई प्रियजनों को खोया है और अब बेटे जैस की मौत ने उसके जख्मों को और गहरा कर दिया है.

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“डांस ऑफ द ड्रैगन्स” की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर फैसला सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है. एक तरफ रैनेरा बदले की आग में जल रही है, तो दूसरी तरफ एमंड टार्गेरियन अपने विशाल ड्रैगन वेगर के साथ तबाही मचाने के लिए तैयार है. वहीं किंग्स लैंडिंग की सत्ता, नए ड्रैगनराइडर्स और कई बड़े किरदारों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है.

ऐसे में फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर Season 3 Episode 2 में क्या होने वाला है? क्या रैनेरा अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाएगी? क्या एमंड हैरेनहाल में नरसंहार करेगा? और क्या किंग्स लैंडिंग पर कब्जे की लड़ाई शुरू होने वाली है?

तो चलिए जानते हैं Episode 2 से जुड़ी 6 बड़ी भविष्यवाणियां जो आने वाले एपिसोड को अब तक का सबसे धमाकेदार एपिसोड बना सकती हैं.

 रैनेरा का खतरनाक रूप 

कई फैंस लंबे समय से रैनेरा के असली टार्गेरियन अवतार का इंतजार कर रहे हैं. जैस की मौत के बाद उनका गुस्सा चरम पर पहुंच सकता है. संभव है कि वह उन सभी लोगों को सजा दें जिन्हें जैस की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाएगा. वहीं बैला ने गलेट की लड़ाई के दौरान ड्रैगन शीपस्टीलर को देखा था. वह रैनेरा को इस रहस्यमयी ड्रैगन और उसके सवार के बारे में बता सकती है. बाद में खुलासा हो सकता है कि वह सवार कोई और नहीं बल्कि रैनेरा की सौतेली बेटी रैना है.

हैरेनहाल में एलिस से मुलाकात करेगा एमंड

एमंड टार्गेरियन (Ewan Mitchell) अपने विशाल ड्रैगन वेगर के साथ हैरेनहाल पहुंच सकता है. Fire & Blood के अनुसार, एमंड वहां पहुंचकर हाउस स्ट्रॉन्ग के अधिकांश सदस्यों का सफाया कर देता है.ऐसी संभावना है कि अगले एपिसोड में साइमन स्ट्रॉन्ग सहित कई किरदारों की मौत दिखाई जाए. इसके बाद एमंड की मुलाकात एलिस रिवर्स से होगी, जो आगे चलकर कहानी का बेहद अहम हिस्सा बनती हैं.

रैनेरा करेगी किंग्स लैंडिंग पर कब्जा

रैनेरा और डेमन आखिरकार किंग्स लैंडिंग की ओर बढ़ सकते हैं. पिछले एपिसोड में एलिसेंट के साथ हुई बातचीत ने इस दिशा में संकेत दिए थे. हालांकि जैस की मौत का दुख रैनेरा के फैसलों को प्रभावित कर सकता है. संभव है कि सत्ता हासिल करने के बाद उनका व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक कठोर और खतरनाक हो जाए.

 कोर्लिस अपने बेटों को वैध दर्जा दिलाने की कोशिश 

कोर्लिस वेलारियन के परिवार को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. पत्नी, बच्चे और अब पोतों को खोने के बाद उनके वंश का भविष्य अनिश्चित नजर आता है.इसी वजह से संभावना है कि वह एलिन और एडम को आधिकारिक तौर पर अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग करें. एडम अब ड्रैगनराइडर बन चुका है और एलिन ने भी युद्ध में अपनी क्षमता साबित की है.

वापस वेल जा सकती है रैना 

रैना की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से जैस की मौत हुई मानी जा रही है. ऐसे में उसके लिए ड्रैगनस्टोन लौटना आसान नहीं होगा.संभावना है कि वह अपने ड्रैगन शीपस्टीलर के साथ वेल में छिप जाए. यह फैसला रैनेरा और डेमन के रिश्ते में भी तनाव पैदा कर सकता है क्योंकि रैना डेमन की बेटी है.

रैनेरा के छोटे बेटों का क्या हुआ?

सीज़न 2 के अंत में एगॉन द यंगर और विसेरिस को पेंटोस भेजा गया था. लेकिन सीज़न 3 के पहले एपिसोड में उनका कोई जिक्र नहीं हुआ.फैंस अब जानना चाहते हैं कि दोनों बच्चों की स्थिति क्या है. Episode 2 में उनके बारे में कोई बड़ा अपडेट मिल सकता है, जो आगे की कहानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा.

Episode 2 में बढ़ेगा ड्रामा

सीज़न 3 की शुरुआत ने साफ कर दिया है कि “डांस ऑफ द ड्रैगन्स” अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है. जैस की मौत के बाद रैनेरा का गुस्सा, एमंड का आतंक और किंग्स लैंडिंग की लड़ाई आने वाले एपिसोड्स को और भी रोमांचक बना सकती है.अब देखना दिलचस्प होगा कि HBO कहानी को Fire & Blood के कितने करीब रखता है और किन घटनाओं में बदलाव करता है.

Tags: Game of ThronesHouse of the Dragon
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