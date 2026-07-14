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ये हॉरर फिल्म उड़ा देगी होश, सालों बाद भी डरा देगी एंड, की थी करोड़ों की कमाई

अगर आपको हॉरर फिल्म देखना पसंद है, तो हम आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं. ये जियो हॉटस्टार की टॉप 5 लिस्ट में आती है. ये फिल्म बीते साल ही रिलीज हुई है.

By: Deepika Pandey | Published: July 14, 2026 4:00:40 PM IST

ईशा हॉरर फिल्म
ईशा हॉरर फिल्म


Horror Film Isha: बहुत से लोगों को हॉरर फिल्म देखना पसंद होता है. वे लोग अक्सर कमरे में अंधेरा करके हॉरर फिल्म देखने लगते हैं. ऐसे में अगर आपको भी हॉरर फिल्म देखना पसंद है, तो हम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लाए हैं, जो आपको डरा देगी. इसे देखने के बाद आपको अकेले में डर लगने लगेगा. इस हॉरर फिल्म का अंत काफी भयावह है. हम बात कर रहे हैं 2025 में रिलीज हुई फिल्म ईशा की. ईशा एक तेलुगु भाषा की हॉरर फिल्म है. 

फिल्स की कमाई

ईशा फिल्म का बजट 3.25 करोड़ रुपये था. फिल्म ने भारत में 8.10 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 9.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म के कुछ सीन्स आपको परेशान कर सकते हैं, तो ऐसे में कमजोर दिल वाले लोगों को फिल्म देखने से बचना चाहिए.

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क्या है ईशा की कहानी?

ईशा की कहानी की बात करें, तो इसकी कहानी चार दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बचपन से ही साथ रह रहते हैं. वे देखते हैं कि गांव में भूत-प्रेत के नाम पर ठगी की जाती है. ये सभी दोस्त उन ठगों को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं. इस मिशन के दौरान उनके सामने एक केस आता है. उन्हें पता चला कि इस मामले में गांव का एक पढ़ा-लिखा साइकेट्रिस्ट भी इस जाल में लोगों को फंसाने में शामिल है. 

साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचे दोस्त

इसके बाद वे चारों दोस्त उस बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं. रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा होता है, जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल देता है. जब वे उस साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं, तो उनके सामने ऐसी चीजें आने लगती हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं. फिल्म की एंडिंग हैरान करने वाली है. इसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे. इससे ज्यादा स्टोरी देखने और फिल्म का डर महसूस करने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी.  ईशा फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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