असली नहीं हैं हनी सिंह के बाल, बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में झड़ गए बाल, सिंगर ने किया अपने दर्द और संघर्ष का खुलासा

Honey Singh on Baldness: हाल ही में हनी सिंह ने बाइपोलर डिसऑर्डर, मादक द्रव्यों के सेवन और लंबे समय तक एकांत में रहने के अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उनके सारे बाल झड़ गए और वजन भी काफी बढ़ गया था.

उनकी यह स्थिति काम के एक चुनौतीपूर्ण दौर के दौरान शुरू हुई और बाद में इसने उन्हें कई वर्षों करीब 7 साल तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के लिए मजबूर किया.

सिंगर ने किया अपने दर्द का खुलासा

एबीटॉक्स पॉडकास्ट पर बात करते हुए, गायक ने बताया कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उस समय शुरू हुईं जब वह पेशेवर प्रोजेक्ट्स को निभा रहे थे, जिनमें एक संगीत रियलिटी शो और शाहरुख खान के साथ एक अंतरराष्ट्रीय दौरा शामिल था. उन्होंने कहा, “मैं मुंबई में एक म्यूज़िक रियलिटी शो कर रहा था और शाहरुख खान के साथ अमेरिका का दौरा कर रहा था. मुझे डर लगने लगा था कि मैं मर जाऊंगा. मैं शिकागो में था; मेरे साथ कोई था, और उसने कहा, ‘तुम्हें रिहर्सल के लिए जाना होगा.’ मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकता. शाहरुख भाई ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या हुआ. मैंने कहा, ‘मैं ठीक हूँ; मैं आपसे स्टेज पर मिलूंगा.'”

सार्वजनिक जीवन से हुए दूर

हनी सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने परिवार से संपर्क किया, लेकिन कुछ समय के लिए अपना कार्यक्रम जारी रखा और फिर पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए. उन्होंने कहा, “फिर मैंने अपनी बहन को फोन किया और बताया कि मेरे साथ कुछ हो रहा है. उसने कहा कि मुझे शो करना ही होगा. मैंने दो गाने गाकर बीच में ही शो छोड़ दिया. उसके बाद मैं सात साल तक घर में ही बंद रहा. मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्रशंसक मुझे उस हालत में देखें. मैंने खुद को घर में बंद कर लिया और अपने बचपन के दोस्तों से भी नहीं मिला. कोई संपर्क नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं. लोग सोचते थे कि शैतान मुझसे बात कर रहा है.” अपनी स्थिति की गंभीरता का वर्णन करते हुए गायक ने कहा कि वह लंबे समय तक घर में ही बंद रहे.

हमेशा डर लगता था

हनी सिंह ने बताया कि उन्हें हर समय डर लगता रहता था. उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, “तीन साल तक मैं अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकला. यहां तक ​​कि नहाते समय भी मैं बाथरूम का दरवाजा खुला रखता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं मर जाऊंगा. बाइपोलर डिसऑर्डर आपको ऐसे विनाशकारी विचारों में ले जाता है जो वास्तविक नहीं होते, लेकिन आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वे सचमुच हो रहे हों.”

झड़ गए बाल

हनी सिंह ने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के दौरान उन्हें दवाओं से काफी साइड इफेक्ट्स भी हुए. उन्होंने कहा कि इस दौरान उनके बाल पूरी तरह से झड़ गए और वे गंजे हो गए. उन्होंने कहा कि अब वो विग पहनते हैं. वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इलाज के दौरान दवाओं की वजह से उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था.