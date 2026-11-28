Honey Singh: यो यो हनी सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं. उनके गाने बजते ही पार्टी का माहौल बन जाता है. उनके गानों पर लाखों लोग थिरकते हैं. हनी सिंह अपने म्यूजिक के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. वो कई बार इंटरव्यू में अपनी पसंद और रिश्तों को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं. हनी सिंह का कहना है कि फिल्म के लिए म्यूजिक बनाना आसान नहीं होता. इसके लिए फिल्म की कहानी, किरदार और माहौल को समझना पड़ता है. वह किसी दूसरे के दबाव में आकर म्यूजिक नहीं बना सकते. इसी वजह से वह किसी फिल्म के लिए सिर्फ दो या तीन गाने ही बनाना पसंद करते हैं.

माइकल जैक्सन से करते हैं खुद की तुलना

हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते. उनका मानना है कि बॉलीवुड में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े कलाकार हैं. वहीं, उन्होंने कहा था कि भारत के पास अपना माइकल जैक्सन नहीं है और वो देश को अपना माइकल जैक्सन देना चाहते हैं.

इस एक्ट्रेस के लिए 562 गर्लफ्रेंड्स छोड़ने को तैयार हनी सिंह

हनी सिंह को बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह काफी पसंद हैं. एक्ट्रेस को लेकर उनका एक पुराना इंटरव्यू इन दिनों चर्चा में है. साल 2013 में हनी सिंह ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में चित्रांगदा सिंह के लिए अपनी पसंद जाहिर की थी. उन्होंने कहा था, “मेरी 562 गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर मुझे चित्रांगदा मिल जाएं तो मैं एक दिन में सभी को छोड़ दूंगा. चित्रांगदा इस दुनिया की नहीं हैं, वह पैंडोरा की हैं. ऐसा लगता है कि वह किसी दूसरे ग्रह से आई हैं. वह इतनी खूबसूरत हैं कि मैंने उनके लिए एक रैप भी लिखा है.”

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चित्रांगदा के बेटे को भी गोद ले की कही थी बात

हनी सिंह की पसंद सिर्फ चित्रांगदा तक ही सीमित नहीं थी. उन्होंने इंटरव्यू में उनके बेटे जोरावर को लेकर भी बात की थी. हनी सिंह ने कहा था कि उन्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं. अगर चित्रांगदा उनकी जिंदगी में आती हैं, तो वह उनके बेटे की भी देखभाल करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा था किने वह चित्रांगदा के पति और गोल्फर ज्योति रंधावा को समझाएंगे कि चित्रांगदा एक देवी हैं. हनी सिंह का यह पुराना इंटरव्यू अब एक बार फिर चर्चा में है और लोग उनके इस बयान को लेकर बातें कर रहे हैं.