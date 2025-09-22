तैयार हो जाइए! इस हफ्ते थिएटर और OTT पर झमाझम एंटरटेनमेंट, मिलेगा हर जॉनर का तड़का

Upcoming OTT Theatre Releases: सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) पर आने वाले दिनों में तगड़ी लाइनअप देखने को मिलेगी. रोमांच से भरी वेब सीरीज़, इमोशनल ड्रामा, सीक्वल का तड़का और हॉलीवुड का मैजिक, सब कुछ एक ही हफ्ते में परोसा जाने वाला है. तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीक आपके लिए बिंज-वॉच और थिएटर टाइम दोनों का मजा लेकर आ रहा है. चलो, देखते हैं इस हफ्ते क्या-क्या मसाला रिलीज होने वाला है-

द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 (The Strangers Chapter 2)- रिलीज डेट – 26 सितंबर 2025



हॉरर-थ्रिलर की ये कहानी डर और सस्पेंस का नया डोज़ लेकर आ रही है. डरावने माहौल और रहस्यमयी किरदार आपको सीट से हिलने नहीं देंगे.

होमबाउंड (Homebound)- रिलीज डेट – 26 सितंबर 2025



एक इमोशनल ड्रामा जो रिश्तों, घर और इमोशन्स को गहराई से छूता है. छोटे-छोटे पलों में छुपा बड़ा मैसेज इस फिल्म की जान है.

तू मेरी पूरी कहानी (Tu Meri Puri Kahani)- रिलीज डेट – 26 सितंबर 2025

रोमांटिक ड्रामा जिसमें प्यार, जुदाई और इमोशन्स का पूरा पैकेज है. दिल को छू लेने वाले म्यूज़िक के साथ ये फिल्म युवाओं को भाएगी.

धड़क 2 (Dhadak 2)- ओटीटी रिलीज डेट – 26 सितंबर (नेटफ्लिक्स)



पहले पार्ट की तरह ये भी लव स्टोरी और सोशल मैसेज का मिक्स है. इमोशनल ट्विस्ट्स और दिल छू लेने वाला रोमांस देखने को मिलेगा.

सन ऑफ सरदार 2 (Son of Sardaar 2)- ओटीटी रिलीज – 26 सितंबर (नेटफ्लिक्स)



कॉमेडी और एक्शन से भरी ये फिल्म दर्शकों को हंसाने और रोमांचित करने का वादा करती है. देसी फ्लेवर के साथ इसका एंटरटेनमेंट डबल है.

मार्वल जॉम्बीज (Marvel Zombies)- ओटीटी रिलीज – 24 सितंबर (जियो हॉटस्टार)



मार्वल का यूनिक और डार्क वर्जन, जहां सुपरहीरोज भी जॉम्बीज में बदल जाते हैं. कॉमिक फैंस के लिए ये एक विजुअल ट्रीट होगी.

एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 (Alice in Borderland Season 3)- ओटीटी रिलीज – 25 सितंबर (नेटफ्लिक्स)



सर्वाइवल गेम और दिमाग हिला देने वाले ट्विस्ट्स के साथ ये सीजन और भी इंटेंस होने वाला है. नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ पहले से ही ग्लोबल हिट है.

जनावर (Janaawar)- ओटीटी रिलीज – 26 सितंबर (जी5)



एक्शन-ड्रामा जो इंसानियत, बदला और क्राइम की कहानी कहता है. दमदार डायलॉग्स और खून-खराबे से भरपूर सीन्स देखने को मिलेंगे.