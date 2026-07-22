कौन थी केली हॉटल? जिनकी 18 की उम्र में सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत? ‘गॉडजिला वर्सेज कॉन्ग’ से मिली थी पहचान

हॉलीवुड फिल्म ‘गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग’ और ‘गॉडजिला एक्स कॉन्ग: द न्यू एम्पायर’ में जिया का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुईं एक्ट्रेस केली हॉटल (Kaylee Hottle) का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनकी मौत अमेरिका के मैरीलैंड में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में हुई. इस खबर से उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई.

परिवार ने दी जानकारी

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, एक्ट्रेस के पिता, जोशुआ हॉटल ने अमेरिकन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए फेसबुक लाइवस्ट्रीम में यह खबर दी, और कहा कि मैरीलैंड में एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और वह उसका शव लेने के लिए टेक्सास से फ्लाइट ले रहे हैं.

इसके अलावा टेक्सास स्कूल फॉर द डेफ, जहां अभिनेत्री केली हॉटल सीनियर थीं, ने भी एक बयान में इस खबर की पुष्टि की. वैरायटी डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, हॉटल और उनके पिता दोनों ही बहरे हैं और एक ऐसे परिवार से हैं जहां कई पीढ़ियों से बहरे लोग हैं.

कौन थीं केली हॉटल?

केली हॉटल का जन्म अमेरिका के अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था. वह ऐसे परिवार से थीं, जहां सभी सदस्य सुन नहीं सकते थे. केली भी सुन नहीं सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हॉलीवुड में खास पहचान बनाई. उन्हें अमेरिकन साइन लैंग्वेज (ASL) में अच्छी पकड़ थी और उन्होंने ‘गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग’ और ‘गॉडज़िला एक्स कॉन्ग: द न्यू एम्पायर’ में इसी भाषा के जरिए कॉन्ग के साथ संवाद किया था.

केली ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2017 में, महज 9 साल की उम्र में विज्ञापनों (कमर्शियल्स) से की थी. उन्होंने वीडियो इंटरप्रिटिंग सर्विस Convo के लिए भी विज्ञापन किया था. साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म ‘गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग’ के लिए कास्टिंग डायरेक्टर सारा हैली फिन एक ऐसे कलाकार की तलाश में थीं, जो वास्तव में सुन नहीं सकता हो और ‘जिया’ का किरदार निभा सके. इसी दौरान ‘कॉन्ग: स्कल आइलैंड’ के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें Convo के एक विज्ञापन में देखी गई केली हॉटल के बारे में बताया. इसके बाद केली का चयन हुआ और उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीत लिया.

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