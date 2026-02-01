रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के पीछे कौन? 23 साल, 2 फ्लॉप-100 करोड़ क्लब की 10 सुपरहिट फिल्में

Rohit Shetty: फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हाल ही में फायरिंग की घटनी हुई. जिसमें पांच राउंड धराधर गोलियां चलाईं गई है. मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. क्राइम ब्रांच ने दोषियों को पकड़ने के लिए 12 टीमें बनीई है. इसके बाद रोहित शट्टी का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है. रोहित शेट्टी भारत के एक पॉपुलर फिल्ममेकर है. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होती है. रोहित को बॉक्स ऑफिस किंग के नाम से भी जाना जाता है.

रोहित शेट्टी की 23 साल के करियर में उनकी सिर्फ दो फिल्में फ्लॉप हुई है. आइए इनके बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखते है. रोहित शेट्टी की दस फिल्में 100 करोड़ क्लब में है. जबकि चार फिल्में 200 करोड़ क्लब में है.

रोहित शेट्टी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके बाद, 2006 में उनकी फिल्म गोलमाल आई। इस फिल्म से रोहित ने सबको खूब हंसाया। यह फिल्म हिट रही और इसने ₹29.33 करोड़ कमाए। रोहित की तीसरी फिल्म संडे थी, जो 2008 में रिलीज़ हुई और फ्लॉप रही। इस फिल्म ने ₹20.30 करोड़ कमाए।

गोलमाल रिटर्न्स 2008 में रिलीज़ हुई थी. यह फिल्म भी हिट रही। इस फिल्म ने ₹51.12 करोड़ कमाए. इसके बाद 2009 में उनकी फिल्म ऑल द बेस्ट आई. यह फिल्म सेमी-हिट रही और इसने ₹41.41 करोड़ कमाए.

रोहित शेट्टी का 100 करोड़ क्लब तक का सफर

रोहित शेट्टी का 100 करोड़ क्लब तक का सफर 2010 में शुरू हुआ. उनकी गोलमाल 3 ने ₹106.34 करोड़ कमाए और हिट रही है. सिंघम 2011 में और बोल बच्चन 2012 में आई. दोनों फिल्में हिट रही. सिंघम ने ₹100.30 करोड़ और बोल बच्चन ने ₹102.94 करोड़ कमाए.

200 करोड़ क्लब में एंट्री

2013 में रोहित शेट्टी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस लेकर आए. यह 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म थी. फिल्म ने 227.13 करोड़ रुपये कमाए और ब्लॉकबस्टर हिट रही है. इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने लीड रोल निभाए थे.