क्या जोरू के गुलाम हैं Nick Jonas, जानें किसके हाथ में प्रियंका चोपड़ा के घर का कंट्रोल? गोल्डन ग्लोब्स में हुआ खुलासा

Priyanka Chopra-Nick Jonas: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) ने रविवार, 11 जनवरी गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 (Golden Globes 2026) को शिरकत की. इस दौरान दोनों ने खूब सुर्खियों बटोरी. इस अवॉर्ड सेरेमनी में दुनिया भर की तमाम हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन इस शो की लाइमलाइट देसी गर्ल और उनके हस्बेंड निक ने लूट ली. कपल रेड कार्पेट पर बेहद स्टनिंग लुक में नजर आए. दोनों ने कार्पेट पर खूब सारे पोज दिए. इस दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कपल ने कई राज खोले.

घर पर कौन करता है फैसला?

दरअसल, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने बताया कि किस तरह वह घर में फैसला कपती हैं और रिमोट आखिर किसके हाथ में रहता है. Golden Globes पर जूरी हॉल से बात करते हुए, निक ने फिल्म और टेलीविजन में पिछले साल की तारीफ करते हुए कहा कि जब घर पर देखने की बात आती है, तो कपल अपनी पसंद को सीमित नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा कि ‘यह साल फिल्म और टेलिविजन के लिए काफी अच्छा साबित हुई है. हमारे घर में गिल्टी प्लेजर जैसी कोई चीज नहीं है. सब कुछ अच्छा है, अब जो चाहें वो देख सकते हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने पति को जबरदस्त जवाब

इस पर प्रियंका ने रिएक्शन देते हुए पति की बात को सही बताया. उन्होंने कहा कि ‘नहीं, आप जो भी पसंद करते हैं. हम वह भी देख सकते हैं. मैं अपने आईपैड पर देख लेती हूं. इस मजेदार रिप्लाई को फैंस काफी पसंद करते हैं. बता दें कि, प्रियंका चोपड़ा ने अवॉर्ड शो में नेवी ब्लू कलर एक खूबसूरत डिजाइन तैयार किया था. निक और प्रियंका दोनों इवेंट में काफी खूबसूरत लग रहे थे.