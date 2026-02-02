बैड बनी, केंड्रिक लैमर, बिली इलिश को मिली बड़ी जीत, लेडी गागा ने भी मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट

Grammy Awards 2026 Winners full List: ग्रैमी अवॉर्ड्स के 68वें एडिशन में म्यूजिक कैटेगरी और फील्ड में बेस्ट लोगों को दिया गया है. 1 फरवरी को लॉस एंजिल्स में 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स आयोजित (Grammy Awards 2026) किए गए. इस अवॉर्ड में कई लोग ग्रैमी विनर बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कई लोगों का नाम इतिहास पन्नों में दर्ज किया गया. रैपर केंड्रिक लैमर, सिंगर बैड बनी और लेडी गागा सभी ने इस इवेंट में जीत हासिल की हैं. होस्ट ट्रेवर नूह ने आखिरी बार शो होस्ट करते हुए एस्टैब्लिशमेंट की आलोचना की. इस पूरे अवॉर्ड फंक्शन की लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलीं. सबरीना कारपेंटर, ब्रनो मार्स और लॉरेन ने भी इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस दीं. इस दौरान अक्टूबर में गुजर चुके सिंगर डी’एंजेलो को श्रद्धांजलि देने के लिए कलाकारों के एक ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया.

विनर्स की लिस्ट

साल का एल्बम

बैड बनी – डेबी तिरार मास फोटोज – विजेता

जस्टिन बीबर – स्वैग

सबरीना कारपेंटर – मैन्स बेस्ट फ्रेंड

क्लिप्स – लेट गॉट सॉर्ट एम आउट

लेडी गागा – मेहेम

केंड्रिक लैमर – GNX

लियोन थॉमस – मट

टायलर, द क्रिएटर – क्रोमाकोपिया

साल का रिकॉर्ड

बैड बनी – DtMF

सबरीना कारपेंटर – मैनचाइल्ड

डोची – एंग्जायटी

बिली इलिश – वाइल्डफ्लावर

लेडी गागा – अब्राकाडाब्रा

केंड्रिक लैमर SZA के साथ – लूथर – विजेता

चैपल रोआन – द सबवे

रोज़े और ब्रूनो मार्स – APT.

साल का गाना

लेडी गागा – अब्राकाडाब्रा

डोची – एंग्जायटी

रोज़े और ब्रूनो मार्स – APT.

बैड बनी – DtMF

हंटर/एक्स – गोल्डन

केंड्रिक लैमर SZA के साथ – लूथर

सबरीना कारपेंटर – मैनचाइल्ड

बिली इलिश – वाइल्डफ्लावर – विजेता

सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस

जस्टिन बीबर – डेज़ीज़

सबरीना कारपेंटर – मैनचाइल्ड

लेडी गागा – डिजीज

चैपल रोआन – द सबवे

लोला यंग – मेसी – विजेता

सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम

जस्टिन बीबर – स्वैग

सबरीना कारपेंटर – मैन्स बेस्ट फ्रेंड

माइली साइरस – समथिंग ब्यूटीफुल

लेडी गागा – मेहेम – विजेता

टेडी स्विम्स – आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट थेरेपी (पार्ट 2)

सर्वश्रेष्ठ कंटेम्पररी कंट्री एल्बम

केल्सी बैलेरिनी – पैटर्न्स

टायलर चाइल्डर्स – स्नाइप हंटर

एरिक चर्च – इवेंजेलिन बनाम द मशीन

जेली रोल – ब्यूटीफुली ब्रोकन – विजेता

मिरांडा लैम्बर्ट – पोस्टकार्ड्स फ्रॉम टेक्सास

सर्वश्रेष्ठ म्यूज़िका अर्बाना एल्बम

बैड बनी – डेबी तिरार मास फोटोज – विजेता

फेड – फेरक्सो वॉल्यूम X: सैग्राडो

जे बाल्विन – मिक्सटेप

निकी निकोल – नाइकी

ट्रुएनो – EUB डीलक्स

यैंडेल – सिम्फोनिको (एन विवो)

सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार

ओलिविया डीन – विजेता

कैटसे

द मारियास

एडिसन रे

सोम्बर

लियोन थॉमस

एलेक्स वॉरेन

लोला यंग

