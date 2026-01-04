Home > मनोरंजन > Golden Globe Awards 2026: भारत में कब और कहां देखें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड? यहां जानें पूरी जानकारी

Golden Globe Awards 2026: भारत में कब और कहां देखें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड? यहां जानें पूरी जानकारी

Golden Globe Awards 2026: गोल्डन ग्लोब वीकेंड्स 2026 की 11 जनवरी को शुरू होगा.आइए जानते हैं भारत में यह शो कब और कहां देखा जा सकता है?

By: Preeti Rajput | Published: January 4, 2026 12:50:12 PM IST

Golden Globe Awards 2026: भारत में कब और कहां देखें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड? यहां जानें पूरी जानकारी


Golden Globe Awards 2026: गोल्डन ग्लोब वीकेंड्स 2026 की शुरुआत बस कुछ ही दिनों में होने वाली है. फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को स्टेज पर इंतजार करते हुए देखने के लिए अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहे हैं. आने वाले इंतजार सीजन के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहां है.

गोल्डन ग्लोब वीकेंड्स 2026 कब और कहां देखें

अवार्ड शो कैलिफ़ोर्निया के बेवर्ली हिल्स में बेवर्ली हिल्टन में होने वाले हैं. यह 11 जनवरी को शुरू होगा; हालांकि, समय के अंतर के कारण यह भारत में 12 जनवरी को सुबह 6:30 बजे तक देखने को मिलेगा. शो CBS और पैरामाउंट+ दोनों पर स्ट्रीम होगा, जिससे यह पक्का होगा कि दुनिया भर के फैंस इस शानदार इवेंट को देखने के लिए लॉग इन कर सकेंगे. भारत में इस लायंसगेट प्ले पर गोल्डन ग्लोब वीकेंड्स 2026 लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

गोल्डन ग्लोब्स 2026 में नॉमिनेशन

इस साल कुछ सबसे बड़ी और शानदार फिल्मों और प्रोजेक्ट्स को  नॉमिनेट किया गया है. ‘फ्रेंकस्टीन’ से लेकर ‘के-पॉप डेमन हंटर्स’, ‘सिनर्स’ और ‘विकेड: फॉर गुड’ तक, इस साल के राउंड के लिए बहुत सारी एंट्री चुनी गई हैं. इस साल लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म ‘वन बैटल आफ्टर अनदर’ को कुल 9 नॉमिनेशन मिले हैं, जिससे यह रात के बड़े कंटेस्टेंट में से एक बन गई है. ‘द व्हाइट लोटस’ को 6 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, जिसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्टएक्टर शामिल हैं.

