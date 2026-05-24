कौन हैं एंड्रिया डेल वाल? जिनपर स्टाइलिस्ट ने कैंची से किया हमला, लहूलुहान हो गया चेहरा

Who is Andrea Del Val: दक्षिण अमेरिकी ब्यूटी क्वीन एंड्रिया डेल वाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो आरोप लगा रही हैं कि कान्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनके सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट ने उनके साथ मारपीट की. वेनेज़ुएला और मैक्सिको के मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसकी जानकारी दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंड्रिया डेल वाल ‘मिस वेनेज़ुएला 2025’ का खिताब जीत चुकी हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके चेहरे से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि एंड्रिया डेल वाल के साथ यह कथित घटना मंगलवार (19 मई, 2026) को हुई.

काफी परेशान नजर आईं एंड्रिया डेल वाल

वायरल हो रहे इस वीडियो में एंड्रिया डेल वाल काफी परेशान नजर आ रही है और उनके चेहरे से खून बहता हुई नजर आ रहा है. अपने स्टाइलिस्ट के बारे में स्पेनिश में बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखो, जियोवानी लगुना ने ये सब किया है. बधाई हो, जियोवानी मैं बिल्कुल यही चाहती थी कि तुम सबको दिखा दो कि तुम असल में कौन हो. वायरल हो रहे इस वीडियो में होटल का कमरा पूरी तरह से अस्त-व्यस्त दिख रहा है, जिसमें फर्नीचर और सामान हर जगह बिखरा पड़ा है. फुटेज में 33 साल के स्टाइलिस्ट, जियोवानी लगुना कमरे के एक कोने में कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.

#VIDEO // Estilista de certámenes Giovanni Laguna fue arrestado en Francia tras propinarle una brutal golpiza a la reina de belleza Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2024. 🇫🇷💔 pic.twitter.com/t2KCvluZmB — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) May 21, 2026







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होटल के अन्य मेहमानों ने क्या कहा?

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, होटल के अन्य मेहमानों ने चीखने-चिल्लाने और मारपीट की आवाज़ें सुनीं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि लगुना ने कैंची से एंड्रिया के चेहरे पर हमला किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हमला अचानक हुआ और बेहद चौंकाने वाला था. बाद में स्पेनिश पत्रकार जोर्डी मार्टिन ने एक फुटेज शेयर किया, जिसमें पुलिस अधिकारी जियोवानी लगुना को होटल से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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