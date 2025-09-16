दुनिया की सबसे अमीर Hollywood Supermodel, जो रैंप पर उतार चुकी हैं कपड़े, फोटोज देख मच जाएगी खलबली
दुनिया की सबसे अमीर Hollywood Supermodel, जो रैंप पर उतार चुकी हैं कपड़े, फोटोज देख मच जाएगी खलबली

Kendall Jenner Bikini Photoshoot: केंडल जेनर के बिकिनी लुक्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों बार उन्होंने अपने बोल्ड अवतार से लोगों को दीवाना बनाया है.पूलसाइड फोटोशूट्स से लेकर बीच वेकेशन और रैंप पर न्यूड होने तक, हर लुक ने ग्लैमर, स्टाइल और बोल्डनेस का नया ट्रेंड सेट किया.

By: Shraddha Pandey | Published: September 16, 2025 11:16:43 PM IST

Kendall Jenner poolside photos
Kendall Jenner poolside photos

Kendall Jenner Nude Photos: फैशन और ग्लैमर की दुनिया में केंडल जेनर (Kendall Jenner) का नाम उन सितारों में आता है जो अपनी हर पब्लिक अपीयरेंस से चर्चा में आ जाती हैं. खासकर, जब बात बिकिनी लुक्स की हो, तो Kendall का जलवा बाकी सब पर भारी पड़ता है. चाहे पूलसाइड हो, बीच वेकेशन हो या फिर किसी हाई-फैशन ब्रांड का फोटोशूट, Kendall हमेशा अपनी बिकिनी स्टाइलिंग से इंटरनेट पर आग लगा देती हैं.

उनके हालिया फोटोशूट में देखा गया burgundy string bikini इस साल के सबसे चर्चित लुक्स में से रहा. लेकिन, यही Kendall का जादू है कि उन्होंने सिर्फ एक रंग तक खुद को सीमित नहीं रखा. कभी उन्होंने classic black bikini में boldness दिखाई, तो कभी neon shades पहनकर playful vibes दीं. उनका white minimal bikini look तो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि लाखों लड़कियों ने उसी स्टाइल को रीक्रिएट किया.

हर बार अलग अंदाज

Kendall Jenner के बिकिनी लुक्स (Kendall Jenner ke bikini looks) की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे हर बार अलग अंदाज पेश करती हैं.

एक तरफ उनके high-cut bikinis उनके सुपरमॉडल फिगर को और लंबा दिखाते हैं, वहीं उनके string bikinis boldness और sensuality का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं.

कई बार वो oversized shades और beach hats के साथ एक पूरी luxury holiday vibe भी क्रिएट करती हैं.

Bikini Queen कहते हैं फैंस

फैंस अक्सर उन्हें Bikini Queen और Poolside Goddess कहकर पुकारते हैं. वहीं, फैशन क्रिटिक्स का कहना है कि Kendall के bikini looks ने सिर्फ swimwear को ट्रेंड नहीं बनाया, बल्कि इसे luxury और high fashion से जोड़ दिया.

