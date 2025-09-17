1992 में आई वो फिल्म, जिसके एक सीन की वजह से हिरोइन को नहीं मिल पाई बेटे की कस्टडी
Sharon Stone Nude Scene: हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री के साथ एक फिल्म में न्यूड सीन देने के कारण कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकता. 1992 में रिलीज हुई फिल्म, जिसका नाम था 'बेसिक इंस्टिंक्ट', इसका एक सीन करना एक्ट्रेस को काफी भारी पड़ गया.

By: Shraddha Pandey | Published: September 17, 2025 9:18:23 PM IST

basic instinct movie
basic instinct movie

Sharon Stone Life Story: हॉलीवुड (Hollywood) की आइकॉनिक फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट (Basic Instinct) ने शेरॉन स्टोन (Sharon Stone) को रातों-रात स्टार बना दिया था. साल 1992 की इस फिल्म का एक सीन आज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. लेकिन, कम ही लोग जानते हैं कि उसी सीन ने शेरॉन की पर्सनल लाइफ को पूरी तरह बदल दिया. चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी में इस सीन का असर.

अपनी किताब The Beauty of Living Twice में शेरॉन ने खुलासा किया कि जब उन्होंने अपने बेटे की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तो Basic Instinct का nude scene उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया. जज ने उनके बेटे से सीधे ये तक पूछ लिया कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मां सेक्स फिल्मों में काम करती हैं? ये सवाल शेरॉन को अंदर से तोड़ गया और आखिरकार वो कस्टडी केस हार गईं.

न्यूड सीन का चुकानी पड़ी भारी कीमत

शेरॉन ने बताया कि यह सीन उनकी सहमति के बिना फिल्माया और रिलीज किया गया था. उस दौर में यह सीन उनकी पहचान बन गया, लेकिन उनकी मां बनने की लड़ाई हारने की वजह भी यही सीन बना. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और करीब 300 मिलियन डॉलर कमाए. लेकिन, शेरॉन के लिए यह स्टारडम बहुत भारी पड़ा. अवॉर्ड शो में उनका मजाक उड़ाया गया, लोग उन्हें सिर्फ उसी सीन से जोड़कर देखते और उनकी एक्टिंग को नजरअंदाज कर देते.

एक सीन ने छीन लिया बेटा

आज शेरॉन स्टोन कहती हैं कि फिल्म ने उन्हें फेम तो दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी. अपने बेटे की कस्टडी खोना. उनकी कहानी ग्लैमर इंडस्ट्री की उस सच्चाई को सामने लाती है जहां कभी-कभी फेम और कॉन्ट्रोवर्सी इंसान की निजी जिंदगी पर गहरा असर डाल जाते हैं.

