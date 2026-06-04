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सावधान! कहीं आप भी तो इश्क में नहीं? डर से कंपाती है ‘ऑब्सेशन’, जानिए इसकी कहानी, जो बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल

Obsession Movie: हॉलीवुड फिल्म ‘ऑब्सेशन’ इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. जानिए इस हॉरर फिल्म की कहानी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 4, 2026 4:31:18 PM IST

ऑब्सेशन फिल्म के बारे में
ऑब्सेशन फिल्म के बारे में


यूट्यूबर और अभिनेता से निर्देशक बने करी बार्कर की हॉरर फिल्म ‘ ऑब्सेशन ‘ बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता हासिल कर रही है. यह फिल्म भारत में 29 मई को रिलीज हुई थी. आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने भारत में सिनेमाघरों से कुल 15.26 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

दुनियाभार में फिल्म ने कितने कमाए?

फिल्म ‘ऑब्सेशन’ विदेशों में 15 मई को रिलीज हुई थी. आंकड़ों से पता चलता है कि करी बार्कर द्वारा निर्देशित फिल्म ‘ ऑब्सेशन’ मात्र 750,000 डॉलर के बजट में बनी होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर धूम मचा रही है. फिल्म ने दुनिया भर में 148 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई कर ली है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली हॉरर फिल्मों में से एक बन गई है.

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क्या है फिल्म की कहानी?

‘ऑब्सेशन’ एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इसकी कहानी बेयर नाम के एक युवक की है, जो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है. कहानी के अंदर दिखाया जाता है कि बेयर को अपनी दोस्त निक्की से बेहद प्यार करता है, लेकिन कभी अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाता. इसके बाद कहानी में एक अहम मोड़ आता है. एक दिन बेयर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक जादुई गुड़िया (मैजिकल डॉल) को तोड़कर मन्नत मांगता है कि निक्की भी उससे प्यार करने लगे. उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है और निक्की उसकी जिंदगी में आ जाती है. फिर कुछ ऐसा होता है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. इसके बाद डरावनी घटनाएं घटनाएं होती हैं, जिससे बेयर की जिंदगी काफी खौफनाक रहस्यों और घटनाओं में उलझ जाती है. 

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘ऑब्सेशन’ भारत में 15 मई 2026 को रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है. इस फिल्म को करी बार्कर ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म के निर्माता जेम्स हैरिस, हेली निकोल जॉनसन, क्रिश्चियन मर्कुरी और रोमन विआरिस हैं, जबकि जेसन ब्लम, लियोनोरा डार्बी, डेविड हैरिंग, रुज़ाना केगेयन और मार्क लेन इसके कार्यकारी निर्माता रहे हैं. फिल्म में माइकल जॉनस्टन, इंडे नवारेटे, कूपर टॉमलिंसन, मेगन लॉलेस और एंडी रिक्टर ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं. इसकी सिनेमैटोग्राफी टेलर क्लेमन्स ने की है और संगीत रॉक बरवेल ने तैयार किया है. फिल्म का संपादन भी कारी बार्कर ने ही किया है. ‘ऑब्सेशन’ का निर्माण कैपस्टोन पिक्चर्स, टी शॉप प्रोडक्शंस और ब्लमहाउस प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है.

Tags: obsessionobsession movie
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