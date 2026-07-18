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The Odyssey Box Office: भारत में ‘द ओडिसी’ की शानदार ओपनिंग, पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये; जानें फिल्म की कहानी

The Odyssey Day 1 Box Office Collection: क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित और निर्देशित हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म ने भारत ने ओपनिंग डे पर अच्छी शुरुआत की. जानें फिल्म की कमाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 18, 2026 2:17:59 PM IST

द ओडिसी फिल्म का ओपनिंग डे का कलेक्शन
द ओडिसी फिल्म का ओपनिंग डे का कलेक्शन


क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘द ओडिसी’ आखिरकार बीते दिन शुक्रवार यानी 17 जुलाई को रिलीज हो गई. इस फिल्म में मैट डेमन, ऐनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया जैसे कलाकार हैं. इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. चलिए जानते हैं फिल्म के लिए पहले दिन की कितनी कमाई की. 

फिल्म ने पहले दिन कितने कमाए?

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ‘द ओडिसी’ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 17.40 करोड़ रुपये की कमाई की. इस फिल्म को पहले दिन 8443 शोज में रिलीज किया गया. अब शनिवार और रविवार को भी यह फिल्म शानदार कलेक्शन कर सकती है. फिल्म ‘द ओडिसी’ पूरे भारत में इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ हुई है. लेकिन, ओरिजिनल इंग्लिश वर्शन ने फिल्म की ओपनिंग-डे कमाई में सबसे बड़ा योगदान दिया, और कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इसका बड़ा हिस्सा रहा.

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किन भाषाओं में कितना कलेक्शन किया?

शुरुआती भाषा के हिसाब से अंदाजा है कि ‘द ओडिसी’ के इंग्लिश वर्जन ने फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन में अच्छे खासे अंतर से बढ़त बनाई, और लगभग 13.75 करोड़ रुपये की कमाई की. हिंदी-डब वर्जन ने लगभग 1.90 करोड़ करोड़ कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन ने लगभग 1.10 करोड़ कमाए और तमिल वर्शन ने लगभग 65 लाख रुपये कमाए.

फिल्म के बारे में

क्रिस्टोफर नोलन की लिखी और डायरेक्ट की हुई फिल्म ‘द ओडिसी’ एक एपिक फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जो होमर की क्लासिक ग्रीक कविता से प्रेरित है. ‘द ओडिसी’ में स्टार्स से भरी टीम है, जिसे मैट डेमन लेजेंडरी ओडीसियस के रोल में लीड कर रहे हैं. टॉम हॉलैंड उनके बेटे टेलीमेकस का रोल कर रहे हैं, जबकि रॉबर्ट पैटिनसन एंटिनस के रोल में हैं. ऐनी हैथवे पेनेलोप का रोल कर रही हैं, और चार्लीज़ थेरॉन मनमोहक कैलिप्सो के रोल में हैं. फिल्म में लुपिता न्योंगो, ज़ेंडाया, जॉन बर्नथल, हिमेश पटेल, जॉन लेगुइज़ामो और मिया गोथ भी हैं.

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Tags: The odysseythe odyssey collection
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