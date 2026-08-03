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पिता को नहीं पसंद था फिल्मों में काम करना, डर के मारे बदल लिया था नाम, बन गए बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार

लेजेंड्री एक्टर दिलीप कुमार ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने पिता के डर की वजह से फिल्मों में आने अपना नाम बदल लिया था.

By: Shivangi Shukla | Published: August 3, 2026 6:10:30 PM IST

फिल्मों में आने से पहले बदलना पड़ा दिलीप कुमार को अपना नाम
फिल्मों में आने से पहले बदलना पड़ा दिलीप कुमार को अपना नाम


अगर आप फिल्म प्रेमी हैं, तो शायद आप  होंगे कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का असली नाम दिलीप कुमार नहीं था. 1970 के दशक में, दिवंगत अभिनेता ने खुद बीबीसी के शो ‘नई जिंदगी, नया जीवन’ में अपने नाम बदलने के पीछे की कहानी बताई थी. 

बीबीसी के प्रस्तोता महेंद्र कौल से बातचीत के दौरान, यूसुफ खान (दिलीप कुमार का जन्म का नाम) ने बताया कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम इसलिए बदल लिया था क्योंकि उन्हें मारपीट का डर था.

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दिलीप कुमार ने बताया नाम बदलने का कारण 

जब महेंद्र कौल ने उनसे पूछा कि उन्हें किस नाम से पुकारा जाना पसंद है, तो दिलीप कुमार मुस्कुराए और बोले, “मेरे करीबी दोस्त मुझे यूसुफ खान कहकर बुलाते हैं. लेकिन व्यावसायिक रूप से मैं दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्ध हूँ. इसलिए, जो भी नाम आपको आसानी से अच्छा लगे, मुझे उसी नाम से पुकारें.” महेंद्र कॉल ने पूछा, “लेकिन आपने अपना नाम क्यों बदला?”

तब दिलीप कुमार ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, “क्या मैं तुम्हें सच बताऊं? मारपीट के डर से मैंने यह नाम अपनाया. मेरे दिवंगत पिता, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, फिल्मों के सख्त खिलाफ थे. उनके घनिष्ठ मित्र लाला बशेश्वरनाथ कपूर थे, जिनके बेटे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्मों में अभिनय करते थे। मेरे पिता अपने मित्र से शिकायत करते थे, ‘देखो तुम्हारा सुंदर बेटा क्या कर रहा है—वह फिल्में कर रहा है.’ दिलीप कुमार ने आगे कहा, “इसलिए, जब मैं फिल्मों में आया, तो मुझे आलोचना का डर था. मेरे पिता बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे. मुझे डर था कि अगर उन्हें पता चल गया, तो वे बहुत नाराज होंगे.”

दिलीप कुमार के बारे में 

दिलीप कुमार को भारत तथा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिना जाता है, उन्हें दर्शकों द्वारा ‘अभिनय सम्राट’ के नाम से पुकारा जाता है, वे आज़ादी से लेकर ६० के दशक तक भारत के सबसे लोकप्रिय अदाकार थे। वे हिंदी सिनेमा के आज तक के सबसे कामयाब अदाकार हैं. उन्हें दुनिया में पहली बार परदे पर ‘मेथड एक्टिंग’ को इजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है. दिलीप कुमार को भारत का दूसरा एवं तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त है. इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज़ भी प्राप्त है.

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