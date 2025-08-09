Home > मनोरंजन > Hindustani Bhau: आज मैंने खुद राखी बाँधी… शेफाली जरीवाला को याद करते हुए हिन्दुस्तानी भाउ ने किया सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट

Hindustani Bhau: रक्षाबंधन 2025 पर हिंदुस्तानी भाऊ ने अपनी ‘मुंह बोली बहन’ शेफाली जरीवाला को याद करते हुए एक बेहद भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया। जानिए उनकी दोस्ती की खास कहानी और कैसे भाऊ ने खुद राखी बांधकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 9, 2025 23:00:00 IST

Hindustani Bhau: बॉलीवुड और टीवी के चर्चित चेहरे हिंदुस्तानी भाऊ की ‘बिग बॉस 13’ में शेफाली जरीवाला के साथ खास दोस्ती को फैंस आज भी याद करते हैं। शो के दौरान इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी थी कि शो खत्म होने के बाद भी ये दोनों अक्सर मिलते-जुलते रहे। हिंदुस्तानी भाऊ शेफाली को न सिर्फ दोस्त बल्कि अपनी बेटी और बहन की तरह मानते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि शेफाली का अचानक निधन हो गया, जिसने भाऊ को अंदर तक झकझोर कर रख दिया।

हिंदुस्तानी भाउ ने किया भावुक कर देने वाला पोस्ट 

रक्षाबंधन जैसे खास मौके पर हिंदुस्तानी भाऊ ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेफाली को याद करते हुए बेहद भावुक कर दिया। उन्होंने लिखा, “हैप्पी रक्षाबंधन बेटा। आज मैंने खुद राखी बांधी तेरे नाम की। मिस यू।” इस पोस्ट में उन्होंने अपनी और शेफाली की पिछली राखी की तस्वीर भी शेयर की, जो फैंस के लिए एक भावुक पल था। इस पोस्ट के बैकग्राउंड में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ‘रक्षाबंधन’ का गीत ‘धागों से बांधा…’ बज रहा था, जिसने पोस्ट की भावना को और भी गहरा बना दिया।

शेफाली जरीवाला के निधन ने हिंदुस्तानी भाऊ को तोड़कर रख दिया

शेफाली जरीवाला के निधन ने हिंदुस्तानी भाऊ को काफी तोड़कर के रख दिया था। एक एएनआई इंटरव्यू में भाऊ ने कहा था कि शेफाली उनके लिए बहन नहीं, बल्कि बेटी जैसी थीं। उन्होंने बताया कि साल में तीन खास अवसर होते थे – रक्षाबंधन, गणपति उत्सव और भाई दूज, जब शेफाली उन्हें फोन करती थीं। भाऊ बताते हैं कि वे उन दिनों के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे, सोचते थे कि शेफाली कब फोन करेगी और उन्हें क्या पकाना चाहिए। अब जब शेफाली इस दुनिया में नहीं हैं, तो भाऊ बस उस फोन का इंतजार करते हैं जो अब कभी नहीं आएगा।

यह भावनात्मक कहानी न सिर्फ हिंदुस्तानी भाऊ और शेफाली जरीवाला के बीच की गहरी दोस्ती को दर्शाती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि रिश्ते चाहे दूर हों, उनकी अहमियत हमेशा बनी रहती है। रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर हम अपने भाइयों-बहनों को याद करते हैं, और भाऊ का यह इंस्टाग्राम पोस्ट इस भावना को जीवंत करता है।

