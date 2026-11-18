Ramayana Row: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत फिल्म ‘रामायण’ के कुछ दृश्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जो कई लोगों को पसंद नहीं आए हैं. हिंदू जनजागृति समिति ने इन दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि इनमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य के मूल संस्करण को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी अभिनीत ‘रामायण’ को दुनिया भर में सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं. हालांकि, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म कुछ ऐसे दृश्यों को लेकर विवादों में आ गई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल कहानी को बदल दिया है. फिल्म निर्माताओं ने अपना बचाव करते हुए स्पष्ट किया है कि यह फिल्म इस महान हिंदू महाकाव्य के कई अलग-अलग संस्करणों पर आधारित है, लेकिन इसके बावजूद विरोध जारी है.

हिंदू जनजागृति समिति ने फिल्म के चित्रण की आलोचना की

‘द फ्री प्रेस जर्नल’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में हिंदू संगठनों ने रणबीर कपूर और यश की ‘रामायण’ पर आपत्ति जताई है. उनका आरोप है कि ‘रचनात्मक स्वतंत्रता’ के नाम पर फिल्म के कई दृश्यों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल कहानी को बदल दिया गया है. मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि नितेश तिवारी की यह फिल्म रावण का महिमामंडन करती है और महाकाव्य की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को बदल देती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लक्ष्मण को गलत तरीके से (कमजोर या नकारात्मक रूप में) दिखाया गया है और भगवान राम तथा लक्ष्मण को इस तरह चित्रित किया गया है जो उनके वीरतापूर्ण चरित्र के विपरीत है.

हिंदू जनजागृति समिति (HJS) ने कहा है कि करोड़ों हिंदुओं के लिए रामायण का गहरा धार्मिक महत्व है. हालांकि, संगठन के अनुसार, यह फिल्म एक ‘कम्युनिस्ट’ एजेंडे को बढ़ावा देती नजर आती है. उन्होंने हिंदुओं से इस फिल्म का बहिष्कार करने की भी अपील की है.

हिंदू जनजागृति समिति ने CBFC पर सवाल उठाए

रामायण को लेकर चल रहे विवाद के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) भी आलोचनाओं के घेरे में आ गया है. HJS के राज्य आयोजक सुनील घनवट ने आरोप लगाया कि CBFC अक्सर अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान तो करता है, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है. उन्होंने ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’, ‘द दा विंची कोड’ और ‘कमाल धमाल मालामाल’ जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि सभी फिल्मों के लिए एक जैसे नियम क्यों नहीं अपनाए जाते?

रावण के चरित्र पर भी सवाल

उन्होंने पूछा कि सेंसर बोर्ड हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों है? हम यही सवाल उठाना चाहते हैं. HJS ने जिन दृश्यों पर नाराजगी जताई है, उनमें रावण को गरीबों की मदद करने वाले (उन्हें सोने के घर उपहार में देने वाले) के रूप में दिखाना, भगवान राम और लक्ष्मण का रावण की सेना से भागना और सीता का राक्षसों से लड़ना शामिल है. संगठन ने एक ऐसे दृश्य पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें रावण, शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्वा को मार देता है, क्योंकि उसने कथित तौर पर एक दासी को परेशान किया था.

आपत्तियों पर नहीं आया मेकर्स का बयान

हिंदू संगठनों द्वारा जताई गई इन नई आपत्तियों पर फिल्म निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें कि इससे पहले सीता के राक्षसों से लड़ने वाले चर्चित दृश्य का बचाव करते हुए, निर्देशक नितेश तिवारी ने स्पष्ट किया था कि यह दृश्य वाल्मीकि रामायण पर नहीं, बल्कि रामायण की अन्य क्षेत्रीय और साहित्यिक परंपराओं पर आधारित है.