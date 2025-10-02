तो इसलिए हिना खान ने 8 सालों बाद छोड़ा ‘ये रिश्ता …’ ? खुद बताई मेकर्स की सच्चाई
तो इसलिए हिना खान ने 8 सालों बाद छोड़ा ‘ये रिश्ता …’ ? खुद बताई मेकर्स की सच्चाई

Hina Khan Birthday: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने रह ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ शो को अच्छे नोट पर नहीं छोड़ा था. मेकर्स के साथ अपने अनुभव और पापा से किए वादे का जिक्र किया.

By: Shraddha Pandey | Published: October 2, 2025 8:13:01 PM IST

Hina Khan TV Show: टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान (hina Khan) ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में राजन शाही के हिट शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (ye rishta kya kehlata hai) से की थी. शो में उन्होंने अक्षरा (Akshara) का रोल निभाया और देखते ही देखते घर-घर में नाम बना लिया. 2016 तक हिना शो का हिस्सा रहीं, लेकिन फिर उन्होंने इसे छोड़ दिया. इसके बाद, आठ साल बाद हिना खुद मानती हैं कि उन्होंने शो को उतने अच्छे नोट पर नहीं छोड़ा जितना उन्हें चाहिए था.

Galatta Plus को दिए इंटरव्यू में हिना ने अपने शो छोड़ने के अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा, “मेरे दिल में शो और वहां काम करने वालों के लिए हमेशा सम्मान रहेगा. मुझे नहीं पता ये बातें बार-बार क्यों उठती रहती हैं. मैंने शो से शुरुआत पाई और इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी.”

हिना ने पापा से क्या किया था वादा

हिना ने ये भी बताया कि जब उन्होंने शो छोड़ा था, उनके पापा बहुत दुखी हुए थे. उन्होंने हिना से कहा था कि शो से जुड़े किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी बुरा मत बोलो. हिना कहती हैं, “अब वह मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं उस वादे को कैसे तोड़ सकती हूं? इसलिए मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूंगी.” लेकिन, हिना ने थोड़ी चतुराई से राजन शाही पर भी इशारों में तंज कसा. उन्होंने कहा, “जो हमेशा बोलता है, जरूरी नहीं कि वह सही हो. और जो कम बोलता है, जरूरी नहीं कि वह गलत हो। बस यही सच है.”

हिना के बाद इन सितारों ने संभाली कमान

हिना के बाद ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की कमान शिवांगी जोशी (Shivangi joshi) और मोहसिन खान के हाथ में रही. और, शो स्टार प्लस पर फैंस का प्यार पाता हुआ आगे बढ़ रहा है. हिना के जाने के बाद भी शो अपनी कहानी और फैन फॉलोइंग के साथ मजबूती से चलता रहा.

