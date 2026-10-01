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Hina Khan Struggle Story: एयर होस्टेस बनने निकली थीं, टीवी की दुनिया में बन गईं करोड़ों दिलों की स्टार

Hina Khan Struggle Story: हिना खान देश की सबसे बड़ी टेलीविज़न एक्ट्रेस में से एक हैं. उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर 19.2M फॉलोअर्स हैं, और वो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने 2009 में 'यह रिश्ता क्या कहलाता है' शो से टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक्टिंग डेब्यू किया था.

By: Heena Khan | Published: October 1, 2026 1:39:26 PM IST

Hina khan journey
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Hina Khan Struggle Story: हिना खान देश की सबसे बड़ी टेलीविज़न एक्ट्रेस में से एक हैं. उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर 19.2M फॉलोअर्स हैं, और वो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने 2009 में ‘यह रिश्ता क्या कहलाता है’ शो से टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक्टिंग डेब्यू किया था. पिछले 15 सालों में, हिना ने कई टेलीविज़न शो, फ़िल्में और वेब सीरीज़ में काम किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने कई मशहूर रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया है और म्यूज़िक वीडियो में भी काम किया है.

जब हिना खान को पता चला स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का 

छह गोल्ड अवॉर्ड्स, तीन इंडियन टेली अवॉर्ड्स, गोल्ड ग्लैम एंड स्टाइल अवॉर्ड्स और कई और अवॉर्ड्स के साथ, हिना खान इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री की उन कुछ एक्ट्रेस में से एक हैं, जिन्होंने यह सब जीता है. टेलीविज़न इंडस्ट्री में इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद, हिना ने कभी अपनी सफलता को सीरियसली नहीं लिया, यही एक मुख्य कारण है कि वो पूरे देश में इतनी पॉपुलर हैं. एक्ट्रेस का देश के अलग-अलग हिस्सों में ‘हिनाहॉलिक्स’ नाम का एक फैन क्लब है.

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28 जून, 2024 को, हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह बताकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें एक मुश्किल डायग्नोसिस से गुज़रना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने डाई-हार्ड फैंस और फॉलोअर्स को भरोसा दिलाया कि वह ठीक हैं. इलाज शुरू हो गया है, और हिना खान ने अपने बड़े फैनबेस, ‘हिनाहॉलिक्स’ से उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट की है. जैसे ही उनका इंस्टाग्राम पोस्ट लाइव हुआ, उन्हें अपने फैंस, दोस्तों और दूसरे सेलिब्रिटीज़ से बहुत सारे हौसला बढ़ाने वाले कमेंट्स मिले.

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कैसे एक मुस्लिम परिवार की लड़की टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बनी

हिना खान का जन्म एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने सपनों और उम्मीदों के बीच नहीं आने दिया. ABP न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हिना का परिवार अपने ट्रेडिशन और वैल्यूज़ को लेकर इतना सीरियस था कि उनके खानदान में एक भी लव मैरिज नहीं हुई थी. यही वजह है कि कम उम्र से ही उन्हें बहुत सारी पाबंदियों में रहना पड़ा. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उनके माता-पिता अपनी बेटी को स्कूलिंग के लिए दिल्ली भेजने को लेकर शक में थे.

Tags: bigg bosshina khan
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