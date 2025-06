Hina Khan Converts TO Sanatan: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में शादी की है। उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया है। अब शादी के बाद हीना की एक के बाद एक फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं। कैंसर होते ही अपने हिंदू ब्वॉयफ्रेंड से शादी करना उनके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं रहा होगा। इसके बाद लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। शादी के बाद अब हिना खान ने धर्म परिवर्तन कर शादी की है इसको लेकर भी वो चर्चा में बनीं हुईं हैं। जबकि एक्ट्रेस ने अभी तक इसको लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन कमाल राशिद खान ने हिना खान के कथित धर्म परिवर्तन पर उन्हें घेरा है।

एक्टर और फिल्म क्रिटिक केआरके ने भी कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने हिना खान को सनातन धर्म अपनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने हिना और रॉक की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘हिना को सनातन धर्म अपनाने के लिए बधाई।’ अब केआरके ने एक्स पर एक और पोस्ट किया है। उन्होंने हिना से अपना सरनेम बदलने की गुजारिश की है। केआरके ने लिखा, ‘चूंकि हिना खान ने सनातन धर्म अपना लिया है, इसलिए उन्हें अपना नाम भी बदलकर हिना तिवारी, हिना शर्मा, हिना मिश्रा और हिना नौटंकी रख लेना चाहिए। मैं हिना से गुजारिश कर रहा हूं कि वो खान नाम को बदनाम न करें।’

Since Hina Khan accepted Sanatan Dharma, so she should change her name to Hina Tiwari, Hina Sharma, Hina Mishra or Hina Nautanki. मैं हाथ जोड़ कर हिना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ान नाम को बदनाम ना करें! pic.twitter.com/LcR8dcsEVL

— KRK (@kamaalrkhan) June 9, 2025