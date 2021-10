मुंबई. टेलीवर्ल्ड की चेहती बहु हिना खान इन समय अपने ब्रेकअप ( Hina Khan Breakup ) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर हर तरफ हिना खान ही छाई हैं और उनके ब्रेकअप की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. बता दें कि एक्ट्रेस का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और लोग उनके ब्रेकअप का कयास लगा रहे हैं.

इन दिनों हिना खान अपने ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं. अभिनेत्री ने हाल ही में, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक फोटो शेयर की थी और उसमे लिखा था, टाइम टू ब्रेकअप. हिना का यह पोस्ट अब ट्विटर पर छाया हुआ है. ट्विटर पर #TimeToBreakup ट्रेंड हो रहा है. बता दें कि हिना खान बॉयफ्रेंड रॉकी जैस्वाल के साथ काफी समय से रिलेशन में है. बिग बॉस के दौरान भी रॉकी हिना को सपोर्ट करने घर में आए थे.

हिना ने अपने कई इंटरव्यूज़ में यह कहा है कि उनका और रॉकी का रिश्ता काफी सॉर्टेड है, ऐसे में उनके ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया है.

HINA KHAN WHAT HAPPENED TO HER NEW SONG OR BREAKUP 💔💔. He is also write MAY BE NOT RIGHT MATCH pic.twitter.com/AxV9BAiau4

— Indian News (@INDIANALLNEWS) October 8, 2021