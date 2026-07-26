‘आमिर खान ने तीन बार शादी…’, हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात; भड़क उठे यूजर्स

इस दिनों हर तरफ सुपरस्टार आमिर खान की तीसरी शादी चर्चा में है. आमिर खान ने 61 साल की उम्र में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है. रुबीना दिलैक और हिना खान ने भी हाल ही में इस विषय पर अपनी बात रखी.

हिना और रुबीना की बात सुनकर फैंस हैरान थे और उन्होंने हिना और रुबीना को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने तो उन्हें अनफॉलो करने की धमकी तक दे डाली. आइये जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे नेटिजंस इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं.

आमिर खान की शादी पर हिना और रुबीना में हुई बहस

यूट्यूब पर शो हिना खान और रुबीना दिलैक के शो ‘द पॉइंट ऑफ व्यू’ के हालिया एपिसोड में इस बात पर बहस हो रही थी कि क्या सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल सफलता पर असर डालती है? इस विषय पर रुबीना का कहना था कि अगर कोई सेलिब्रिटी या एक्टर अच्छा इंसान नहीं है, तो लोग उसकी फिल्में नहीं देखेंगे. इसी बीच दोनों की बातचीत आमिर खान की तीसरी शादी पर पहुंच गई.

दरअसल; हिना खान, रुबीना की बात से सहमत नहीं थीं और उन्होंने इसके लिए आमिर खान का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि आमिर खान ने तीन बार शादी की है और ऐसे में तो दर्शकों को उनकी फिल्में नहीं देखनी चाहिए. वहीं दूसरी ओर रुबीना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आमिर एक अच्छे इंसान हैं और विवादों से दूर रहते हैं, इसीलिए उनके इतने ज्यादा फैंस हैं.

बार-बार शादी करना अच्छा नहीं

हिना ने आमिर खान की तीसरी शादी पर अपनी राय रखने के अलावा उनकी तारीफ भी की. हिना ने आमिर खान का अपनी एक्स-वाइव्स रीना दत्ता और किरण राव के साथ दोस्ती और अच्छे व्यवहार के लिए उनकी सराहना की. हालांकि, हिना ने ये भी कहा कि समाज उन लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करता, जो एक से ज्यादा बार शादी करते हैं. हिना ने कहा, ‘आम आदमी तो यही सोचेगा न कि ‘क्या यार, फिर से शादी कर रहा है? इसे भी छोड़ दिया?’ इस पर रुबीना ने पूछा कि आमिर को उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैसलों के लिए क्यों जज किया जा रहा है? इस पर हिना ने साफ किया कि वह आमिर को जज नहीं कर रही थीं, लेकिन समाज एक से ज्यादा शादियों और तलाक को स्वीकार नहीं करता है.

भड़के यूजर्स

दोनों एक्ट्रेस की ये बातचीत दर्शकों को पसंद नहीं आई. दोनों की इन गॉसिप्स पर कई यूजर्स भड़ गए हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा ‘हिना खान आपको अनफॉलो कर रहा हूं.’ वहीं एक और यूजर ने कहा ‘कोई काम नहीं मिल रहा क्या? इसलिए दूसरों की बात कर रहे हो.’ एक अन्य यूजर ने लिखा ‘चार लोगों को क्या हो गया, काम दे दो कोई इनको.’