Home > मनोरंजन > ‘आमिर खान ने तीन बार शादी…’, हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात; भड़क उठे यूजर्स

‘आमिर खान ने तीन बार शादी…’, हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात; भड़क उठे यूजर्स

Aamir Khan Marriage: हाल ही में हिना खान और रुबीना दिलैक ने आमिर खान की तीसरी शादी पर अपनी बात रखी है. इस मुद्दे पर दोनों की बात सुनकर फैंस नाराज हो गए है और उन्हें ट्रोल किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 26, 2026 11:16:30 AM IST

हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात
हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात


इस दिनों हर तरफ सुपरस्टार आमिर खान की तीसरी शादी चर्चा में है. आमिर खान ने 61 साल की उम्र में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है. रुबीना दिलैक और हिना खान ने भी हाल ही में इस विषय पर अपनी बात रखी.

हिना और रुबीना की बात सुनकर फैंस हैरान थे और उन्होंने हिना और रुबीना को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने तो उन्हें अनफॉलो करने की धमकी तक दे डाली. आइये जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे नेटिजंस इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं.

You Might Be Interested In

आमिर खान की शादी पर हिना और रुबीना में हुई बहस

यूट्यूब पर शो हिना खान और रुबीना दिलैक के शो ‘द पॉइंट ऑफ व्यू’ के हालिया एपिसोड में इस बात पर बहस हो रही थी कि क्या सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल सफलता पर असर डालती है? इस विषय पर रुबीना का कहना था कि अगर कोई सेलिब्रिटी या एक्टर अच्छा इंसान नहीं है, तो लोग उसकी फिल्में नहीं देखेंगे. इसी बीच दोनों की बातचीत आमिर खान की तीसरी शादी पर पहुंच गई.

दरअसल; हिना खान, रुबीना की बात से सहमत नहीं थीं और उन्होंने इसके लिए आमिर खान का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि आमिर खान ने तीन बार शादी की है और ऐसे में तो दर्शकों को उनकी फिल्में नहीं देखनी चाहिए. वहीं दूसरी ओर रुबीना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आमिर एक अच्छे इंसान हैं और विवादों से दूर रहते हैं, इसीलिए उनके इतने ज्यादा फैंस हैं.

बार-बार शादी करना अच्छा नहीं

हिना ने आमिर खान की तीसरी शादी पर अपनी राय रखने के अलावा उनकी तारीफ भी की. हिना ने आमिर खान का अपनी एक्स-वाइव्स रीना दत्ता और किरण राव के साथ दोस्ती और अच्छे व्यवहार के लिए उनकी सराहना की. हालांकि, हिना ने ये भी कहा कि समाज उन लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करता, जो एक से ज्यादा बार शादी करते हैं. हिना ने कहा, ‘आम आदमी तो यही सोचेगा न कि ‘क्या यार, फिर से शादी कर रहा है? इसे भी छोड़ दिया?’ इस पर रुबीना ने पूछा कि आमिर को उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैसलों के लिए क्यों जज किया जा रहा है? इस पर हिना ने साफ किया कि वह आमिर को जज नहीं कर रही थीं, लेकिन समाज एक से ज्यादा शादियों और तलाक को स्वीकार नहीं करता है.

भड़के यूजर्स

दोनों एक्ट्रेस की ये बातचीत दर्शकों को पसंद नहीं आई. दोनों की इन गॉसिप्स पर कई यूजर्स भड़ गए हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा ‘हिना खान आपको अनफॉलो कर रहा हूं.’ वहीं एक और यूजर ने कहा ‘कोई काम नहीं मिल रहा क्या? इसलिए दूसरों की बात कर रहे हो.’ एक अन्य यूजर ने लिखा ‘चार लोगों को क्या हो गया, काम दे दो कोई इनको.’

Tags: aamir khanentertainmentheena khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए अंडे?

July 25, 2026

घूमने के लिए बेस्ट रहेंगे ये हिल स्टेशन्स

July 25, 2026

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या है बॉलीवुड सितारों का...

July 25, 2026

T20I में किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर?...

July 25, 2026

वीकएंड पर देखें ये फिल्में, किस ओटीटी पर है उपलब्ध?

July 25, 2026

सावन में प्याज-लहसुन क्यों है वर्जित?

July 25, 2026
‘आमिर खान ने तीन बार शादी…’, हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात; भड़क उठे यूजर्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘आमिर खान ने तीन बार शादी…’, हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात; भड़क उठे यूजर्स
‘आमिर खान ने तीन बार शादी…’, हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात; भड़क उठे यूजर्स
‘आमिर खान ने तीन बार शादी…’, हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात; भड़क उठे यूजर्स
‘आमिर खान ने तीन बार शादी…’, हिना और रुबीना ने आमिर की तीसरी शादी पर कही बड़ी बात; भड़क उठे यूजर्स