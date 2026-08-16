Home > मनोरंजन > आसिम के लिए इस्लाम कुबूल करने वाली थीं Himanshi Khurana, सनातन धर्म छोड़ने से पहले हुआ कुछ ऐसा; पलट लिया अपना फैसला

आसिम के लिए इस्लाम कुबूल करने वाली थीं Himanshi Khurana, सनातन धर्म छोड़ने से पहले हुआ कुछ ऐसा; पलट लिया अपना फैसला

Himanshi Khurana Islam Conversion:  बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना ने अपने साथी कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर अपने एक्स-बॉयफ्रेंड आसिम रियाज के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

By: Heena Khan | Published: August 16, 2026 8:00:59 AM IST

asim riaz himanshi khurana
asim riaz himanshi khurana


Himanshi Khurana Islam Conversion:  बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना ने अपने साथी कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर अपने एक्स-बॉयफ्रेंड आसिम रियाज के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आसिम रियाज का नाम लिए बिना, खुराना ने बताया कि कैसे उन पर अपना धर्म छोड़ने का दबाव डाला गया था.छाबड़ा से बात करते हुए, हिमांशी खुराना ने कहा कि आसिम रियाज अपने धर्म की तारीफ करते थे और आखिरकार उन्होंने उनसे अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के लिए कहा. 

इस्लाम की तारीफ करते थे आसिम 

इतना ही नहीं उन्होंने कहा, ‘वो मुझे अपने धर्म की अच्छी बातें बताते थे. हर कोई ऐसी बातें बताता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है. वो चाहते थे कि मैं इसे समझूँ और अपना लूँ, लेकिन यह मुझे मंज़ूर नहीं था. उनमें कोई बुराई नहीं थी; उन्होंने मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन यह मेरी अपनी पसंद थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी.’ खुराना को बताया गया कि वो अब अपने धर्म, हिंदू धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि एक समय उन्होंने अपना धर्म छोड़ने के विकल्प पर विचार किया था. लेकिन, हिंदू धर्म छोड़ने से पहले, जिन देवी-देवताओं में वो विश्वास करती थीं, उन्हें आखिरी बार नमन करने के लिए उन्होंने चार धाम यात्रा करने का फ़ैसला किया.

You Might Be Interested In

धर्म छोड़ने को तैयार थीं हिमांशी लेकिन…

 उन्होंने कहा, ‘मुझे लगा कि मैं अब ऐसा नहीं कर पाऊँगी. इसलिए मैंने कहा कि मैं चार धाम और उससे पहले सभी तीर्थस्थलों की यात्रा करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगी. ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें अलविदा कह रही हूँ.’ अपनी तीर्थयात्रा के दौरान, खुराना ने कहा कि उन्हें अपना धर्म छोड़ने और दूसरा धर्म अपनाने को लेकर मन में उलझन महसूस हुई. खुराना ने कहा, मुझे लगा जैसे मैं अपने भगवान के साथ धोखा कर रही हूँ.’
उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि वो कभी भी सच में अपना धर्म नहीं छोड़ पाएँगी, जिसके साथ वो बड़ी हुई थीं और जिसे उन्होंने अपने मन में बसा लिया था. वो जानती थीं कि अपने धर्म के साथ गहरे जुड़ाव के कारण वो कोई दूसरा धर्म नहीं अपना पाएँगी.

ये भी पढ़ें:  पाकिस्तानी हसीना का आया शादी का पैगाम, अटल जी ने दहेज में मांग लिया पूरा पाकिस्तान; वाजपेयी जी का वो मजेदार किस्सा!

Tags: bollywoodHmanshi khuranahome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026

ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान

August 15, 2026

बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई...

August 15, 2026

पीएम मोदी का रिकॉर्ड: 2014 से 2026 तक कितने मिनट...

August 15, 2026
आसिम के लिए इस्लाम कुबूल करने वाली थीं Himanshi Khurana, सनातन धर्म छोड़ने से पहले हुआ कुछ ऐसा; पलट लिया अपना फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आसिम के लिए इस्लाम कुबूल करने वाली थीं Himanshi Khurana, सनातन धर्म छोड़ने से पहले हुआ कुछ ऐसा; पलट लिया अपना फैसला
आसिम के लिए इस्लाम कुबूल करने वाली थीं Himanshi Khurana, सनातन धर्म छोड़ने से पहले हुआ कुछ ऐसा; पलट लिया अपना फैसला
आसिम के लिए इस्लाम कुबूल करने वाली थीं Himanshi Khurana, सनातन धर्म छोड़ने से पहले हुआ कुछ ऐसा; पलट लिया अपना फैसला
आसिम के लिए इस्लाम कुबूल करने वाली थीं Himanshi Khurana, सनातन धर्म छोड़ने से पहले हुआ कुछ ऐसा; पलट लिया अपना फैसला