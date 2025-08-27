सलमान खान या अमिताभ बच्चन, कौन है Highest Paid होस्ट, पढ़ें पूरी लिस्ट

Host Highest Fees : हर साल जैसे ही रियलिटी टीवी का माहौल बनता है, लोगों की निगाहें एक शख्स पर टिक जाती हैं- सलमान खान. लेकिन इस बार मामला थोड़ा उलझा हुआ है. बिग बॉस सीजन 19 के साथ एक बार फिर सलमान चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उनकी फीस को लेकर नहीं, बल्कि इस सवाल को लेकर कि क्या अब भी वो टीवी के सबसे महंगे होस्ट हैं? आइए जानते हैं, टीवी की दुनिया में किस होस्ट की फीस है सबसे ज्यादा है और इस रेस में सलमान खान कहां पर स्टैंड करते हैं?

कितनी है सलमान खान की फीस?

बिग बॉस 19 के शुरू होने से पहले ही खबरें आ गई थीं कि सलमान ने इस बार अपनी फीस कम की है. पहले जहां वो पूरे सीजन के लिए 250 करोड़ रुपये चार्ज करते थे, वहीं इस बार उन्होंने 150 करोड़ रुपये में डील फाइनल की है. इसकी वजह ये है कि वो पूरे सीजन में नहीं दिखाई देंगे और केवल 15 हफ्तों के लिए शो का हिस्सा होंगे.

हालांकि, फिर भी सलमान हर हफ्ते के दो एपिसोड्स के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की मोटी रकम ले रहे हैं. यानी कम के बावजूद उनकी मौजूदगी रियलिटी शो होस्ट्स की कमाई में उन्हें टॉप पर बनाए हुए है.

अमिताभ बच्चन की फीस

दूसरी ओर, अमिताभ बच्चन ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के नए सीजन के साथ एक बार फिर छोटे पर्दे पर छा गए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बी हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपये ले रहे हैं. एक हफ्ते में पांच एपिसोड्स होते हैं, यानी उनकी हफ्ते कमाई लगभग 25 करोड़ रुपये पहुंच रही है!

इस आंकड़े के हिसाब से, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले टीवी होस्ट की गद्दी पर अमिताभ बच्चन विराजमान हैं.

कमल हासन से लेकर नागार्जुन तक

कमल हासन ने बिग बॉस तमिल के पिछले सीजन के लिए करीब 130 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.

विजय सेतुपति, जो सीजन 8 में कमल की जगह आए, उन्होंने भी 60 करोड़ से ज्यादा की फीस ली थी.

नागार्जुन, जो बिग बॉस तेलुगु होस्ट कर रहे हैं, इस साल 30 करोड़ रुपये चार्ज कर चुके हैं.

वहीं, मोहनलाल ने मलयालम सीजन के लिए 24 करोड़ रुपये और किच्चा सुदीपा ने कन्नड़ सीजन के लिए 8-10 करोड़ रुपये की फीस ली थी.

कौन है सबसे महंगा? आखिरी फैसला

अगर एपिसोड्स के हिसाब से देखा जाए, तो इस वक्त सबसे ज्यादा फीस लेने वाले होस्ट अमिताभ बच्चन हैं. वहीं पूरे सीजन के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सलमान खान अभी भी सबसे महंगे टीवी होस्ट बने हुए हैं.